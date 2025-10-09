Випередили Польщу: який в Україні показник кількості електромобілів на 1000 громадян

Загальнонаціональний середній показник кількості легкових електромобілів на 1000 жителів в Україні становить 4,5 одиниці. Київ та Львівська область майже втричі перевищують середній показник по країні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Регіони-лідери

За даними аналітиків, справжніми «електричними маяками» є місто Київ (12,3) та Львівська область (10,2). Їхнє лідерство пояснюється, з одного боку, найвищою купівельною спроможністю столиці, а з іншого — близькістю до європейських кордонів, що забезпечує стабільний потік вживаних авто на електричному ходу. Ці регіони майже втричі перевищують середній показник по країні.

До Топ-6 входять:

Київська обл. (7,1),

Тернопільська обл. (7,0),

Волинська обл. (6,4),

Рівненська обл. (6,4).

Аутсайдери: де шанси побачити електроавто найменші

Найменші показники зафіксовані в областях, які найбільше постраждали від бойових дій та мають складну економічну ситуацію: Херсонська (0,3), Донецька (0,2) та Луганська (0,1) області. У цих регіонах кількість електромобілів на 1000 осіб у десятки разів менша, ніж у столиці.

Що в Європі

У порівнянні українські 4,5 електромобіля на 1000 осіб насправді виглядають досить скромно. Наприклад, у Норвегії цей показник вже давно перевалив за 160 машин групи BEV на 1000 осіб, У Німеччині — близько 29, у Великій Британії — 23.

Найближче Україна до Угорщини, де 4,6 BEV/1000 осіб, й випереджає Польщу (2,6) та Болгарію (2,8).

Аналітики зауважують, що Київ з показником 12,3 може конкурувати з деякими європейськими містами чи меншими країнами, які лише почали масову електрифікацію.

Електромобільний бум

Ринок електромобілів в Україні продовжує оновлювати рекорди.

У вересні український автопарк поповнили майже 9,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 114% більше, ніж у вересні минулого року.

Попит на електромобілі в Україні зростає щороку. Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та екологічна свідомість спонукають все більше водіїв обирати саме електромобіль. У 2025 році український ринок електрокарів демонструє цікаві тренди: домінують перевірені бренди, але з'являються і нові моделі з привабливими характеристиками. Які саме авто обирають українці та чому – читайте у матеріалі Delo.ua.