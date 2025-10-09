Запланована подія 2

Опередили Польшу: какой в Украине показатель количества электромобилей на 1000 граждан

Сколько электромобилей приходится на 1000 украинцев

Общенациональный средний показатель количества легковых электромобилей на 1000 жителей Украины составляет 4,5 единицы. Киев и Львовская область почти в три раза превышают средний показатель по стране.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Регионы-лидеры

По данным аналитиков, настоящими «электрическими маяками» являются Киев (12,3) и Львовская область (10,2). Их лидерство объясняется, с одной стороны, высокой покупательной способностью столицы, а с другой — близостью к европейским границам, что обеспечивает стабильный поток подержанных авто на электрическом ходу. Эти регионы почти в три раза превышают средний показатель по стране.

В Топ-6 входят:

  • Киевская обл. (7,1),
  • Тернопольская обл. (7,0),
  • Волынская обл. (6,4),
  • Ровенская обл. (6,4).
Аутсайдеры: где шансы увидеть электроавто наименьшие

Наименьшие показатели зафиксированы в областях, наиболее пострадавших от боевых действий и имеющих сложную экономическую ситуацию:   Херсонская (0,3),   Донецкая (0,2)   и Луганская (0,1)   области. В этих регионах количество электромобилей на 1000 человек в десятки раз меньше, чем в столице.

Что в Европе

По сравнению украинские 4,5 электромобиля на 1000 человек   на самом деле смотрятся довольно скромно. К примеру, в Норвегии этот показатель уже давно перевалил за 160   машин группы BEV на 1000 человек, в Германии – около 29, в Великобритании – 23.

Ближайшее Украина к Венгрии, где 4,6 BEV/1000 человек, опережает Польшу (2,6) и Болгарию (2,8).

Аналитики отмечают, что   Киев с показателем 12,3 может конкурировать с некоторыми европейскими городами или меньшими странами, только начавшими массовую электрификацию.

Электромобильный бум

Рынок электромобилей в Украине продолжает обновлять рекорды.

В сентябре украинский автопарк пополнили около 9,2 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 114% больше, чем в сентябре прошлого года.

Спрос на электромобили в Украине растет каждый год. Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и экологическое сознание побуждают все больше водителей выбирать именно электромобиль. В 2025 году украинский рынок электрокаров показывает интересные тренды: доминируют проверенные бренды, но появляются и новые модели с привлекательными характеристиками. Какие именно авто выбирают украинцы и почему читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько