Як електромобілі впливають на енергосистему України: яке навантаження

Наявний парк електромобілів в Україні, споживаючи близько 0,6% від загального споживання електроенергії, не здатен створити загрози для енергосистеми.Навіть подвоєння чи потроєння кількості до 0,6 млн авто підніме споживання до рівня близько 1,9%, що також не є критичним.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Інституту дослідження авторинку.

За даними аналітиків, станом на жовтень 2025 року в Україні зареєстровано 193,5 тис. електричних транспортних засобів, з яких 98% — легкові електромобілі, а решта — комерційні моделі групи LCV.

Середнє споживання електроенергії електромобілем становить:

16,8 кВт·год на 100 км влітку ,

, 21,8 кВт·год взимку.

Середній пробіг для типового українського BEV становить 12 800 км на рік.

Енергоспоживання електромобілів

Маючи пробіг і середнє споживання, можна визначити добову, місячну й річну потребу парку в електроенергії:

Середньодобове споживання:

літній період — 1 141 МВт·год,

зимовий період — 1 480 МВт·год

Середньомісячне споживання:

літній період — 34,7 ГВт·год,

зимовий період — 45,0 ГВт·год

Отже, річна потреба у форматі "на рух", з урахуванням сезонності, складає 468 ГВт·год. Однак ця величина показує споживання у форматі "від батареї до коліс плюс бортове обладнання", але не враховує супутні витрати, які неодмінно присутні. Це ККД інверторів та зарядних пристроїв, робота систем охолодження та підігріву батареї, де втрачається в середньому 10-15% енергії. Застосувавши усереднений коефіцієнт у 12%, ми отримуємо, що реальний попит українського парку електромобілів на енергію з мережі становить близько 524 ГВт·год на рік. Саме це число відображає їхній повний вплив на енергосистему.

Для порівняння це приблизно дорівнює обсягу сумарного електроспоживання всією Україною впродовж 1,5 зимового дня, або близько 1,5 - 2 літніх днів.

Українська генерація: чи вистачить "світла"?

За даними порталу Energy Map, виробництво та споживання електроенергії в Україні змінювалось через війну, руйнування інфраструктури та окупацію частини потужностей:

2020 р. — вироблено 148,9 ТВт·год, спожито 116,2 ТВт·год

— вироблено 148,9 ТВт·год, спожито 116,2 ТВт·год 2021 р. — вироблено 156,6 ТВт·год, спожито 125,7 ТВт·год

— вироблено 156,6 ТВт·год, спожито 125,7 ТВт·год 2022 р. — вироблено 113,5 ТВт·год, спожито 86,0 ТВт·год

— вироблено 113,5 ТВт·год, спожито 86,0 ТВт·год 2023 р. — вироблено 105,8 ТВт·год, спожито 83,2 ТВт·год

Порівняно з цими масштабами, річне споживання всіма електромобілями (524 ГВт·год) становить лише 0,63% від спожитої у 2023 році.

Для порівняння: побутовий сектор країни споживав у найближчі роки близько 30 ТВт·год на рік, промисловість — понад 50 ТВт·год.

Тобто всі електромобілі разом споживають близько 1,75% від побутового споживання країни.

Аналітики прогнозують, що якщо темпи зростання електромобільного парку збережуться на рівні +50 тис. авто щороку, до 2030 року в Україні буде близько 450–500 тис. електромобілів.

Їхня потреба в енергії становитиме близько 1,35 ТВт·год на рік — близько 1,3 відсотка від генерації рівня 2023 року.

Нагадаємо, загальнонаціональний середній показник кількості легкових електромобілів на 1000 жителів в Україні становить 4,5 одиниці. Київ та Львівська область майже втричі перевищують середній показник по країні.

