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Тип
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Категория
Новости
Дата публикации

Как говорить о сложном, когда нет правильного сценария: панель на Тотальном PR марафоне 2026

Как говорить о сложном, когда нет правильного сценария: панель на Тотальном PR марафоне 2026
Как говорить о сложном, когда нет правильного сценария: панель на Тотальном PR марафоне 2026

Сегодня брендам приходится постоянно решать, когда говорить, что говорить и когда лучше умолчать. Обстрелы, потери, кризисы, внутренние перемены и общественно-политические темы стали частью ежедневной коммуникации. И каждая такая ситуация требует отдельного решения – учитывать контекст, тон и момент.

25 сентября на Тотальном PR марафоне 2026 во время панельной дискуссии "Этика, кризисы и сенситивность: как говорить о сложном хоть в бизнесе, хоть в государстве" будут говорить о коммуникации в ситуациях, где привычных PR-инструментов может быть недостаточно.

Участники обсудят:

  • как говорить о потерях и кризисах после обстрелов и в дни памяти;
  • может ли сегодня бизнес молчать о важных социально-политических темах;
  • как строить внутренние и внешние коммуникации во время кризисов – мобилизации, дефицита кадров и бюджетов;
  • всегда ли коммуникация должна быть ответом на общественное давление.

В дискуссии примут участие:

  • Елена Осипчук, PRD SOCAR;
  • Татьяна Кухоцкая, секретарь наблюдательных советов ОО "Сердце Азовстали" и БО "Фонд Рината Ахметова";
  • Елена Левандовская, основательница и СЕО коммуникационного агентства Sensy buro;
  • Яна Ляхович, Chief Communications Officer 1+1 media;
  • Юлия Соцкая, руководитель отдела коммуникаций фонда "Дети Героев";
  • Иван Пальчевский, координатор правительственных коммуникаций Кабинета министров.

Модерировать дискуссию будет Ирина Метнева, основательница и креативный директор Vandog Agency.

Присоединяйся 25 сентября к Тотальному PR марафону 2026, чтобы разобраться, как коммуникировать сложные темы без готовых сценариев, учитывать контекст и принимать решение о том, когда говорить, когда молчать.

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