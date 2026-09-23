Як говорити про складне, коли немає правильного сценарію: панель на Тотальному PR марафоні 2026

Сьогодні брендам доводиться постійно вирішувати, коли говорити, що говорити і коли краще промовчати. Обстріли, втрати, кризи, внутрішні зміни та суспільно-політичні теми стали частиною щоденної комунікації. І кожна така ситуація потребує окремого рішення – зважати на контекст, тон і момент.

25 вересня на Тотальному PR марафоні 2026 під час панельної дискусії "Етика, кризи і сенситивність: як говорити про складне хоч у бізнесі, хоч у державі" говоритимуть про комунікацію у ситуаціях, де звичних PR-інструментів може бути недостатньо.

Учасники обговорять:

як говорити про втрати та кризи після обстрілів і у дні памʼяті;

чи може сьогодні бізнес мовчати про важливі соціально-політичні теми;

як будувати внутрішні та зовнішні комунікації під час криз – мобілізації, дефіциту кадрів і бюджетів;

чи завжди комунікація має бути відповіддю на суспільний тиск.

У дискусії візьмуть участь:

Олена Осипчук , PRD SOCAR;

Тетяна Кухоцька , секретарка наглядових рад ГО "Серце Азовсталі" та БО "Фонд Ріната Ахметова";

Олена Левандовська , засновниця та СЕО комунікаційного агентства Sensy buro;

Яна Ляхович , Chief Communications Officer 1+1 media;

Юлія Соцька , керівниця відділу комунікацій фонду "Діти Героїв";

Іван Пальчевський, координатор урядових комунікацій Кабінету міністрів.

Модеруватиме дискусію Ірина Метньова, засновниця та креативна директорка Vandog Agency.

Приєднуйся 25 вересня до Тотального PR марафону 2026, щоб розібратися, як комунікувати складні теми без готових сценаріїв, враховувати контекст та ухвалювати рішення про те, коли говорити, а коли мовчати.