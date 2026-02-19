Как избежать нарушений при использовании подсанкционного программного обеспечения в Украине

Вступил в силу Список запрещенного программного обеспечения и сетевого оборудования в Украине. Госспецсвязи разъясняет какие продукты подпадают под ограничения и какие последствия предусмотрены за их использование.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию ведомства.

Запретное ПО в Украине

Перечень запрещенного ПО и сетевого оборудования формируется из санкций против правообладателей или конечных бенефициаров, как и решений суда. Ключевым критерием является санкционный статус владельцев, а не техническая безопасность продукта. Госспецсвязи разрабатывает приказ, который определит порядок сбора и обработки информации для эффективного ведения перечня.

В настоящее время в Перечень включены только те ПО и сетевое оборудование, прямо указанные в санкционных решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины. Перечень не исчерпывающий и постепенно дополняется приоритетными продуктами.

Даже если система не имеет доступа к Интернету или ПО не обновляется, ограничения все равно применяются, поскольку законодательство охватывает все системы, в которых обрабатываются государственные или служебные данные.

Запрет распространяется и на облачные сервисы (SaaS): важен факт использования ПО в составе информационно-коммуникационной системы, независимо от способа его развертывания.

Внесение программного обеспечения в Список связано с санкционным статусом его правообладателя или лица, обладающего имущественными правами на продукт. Использование другого ПО того же названия, но от другого правообладателя, не изменяет это правило.

В соответствии с законодательством государственные информационные ресурсы и системы критической инфраструктуры должны работать только в авторизованных системах или с сертификатом соответствия стандартам информационной безопасности. Если подсанкционное ПО или оборудование используется, система не сможет пройти авторизацию или получить сертификат. Для уже сертифицированных систем использование запрещенного ПО приведет к отмене авторизации/сертификации.

В ходе проверки владелец системы обязан заменить подсанкционное ПО или оборудование. В случае невыполнения предписания составит протокол об административном правонарушении по ст. 188-31 Кодекса Украины об административных правонарушениях, который в дальнейшем направляется в суд.

Относительно Перечня на сайте Госспецсвязи: формат отображения данных новый, работают над его усовершенствованием для удобства пользователей, а предложения по улучшению можно посылать через официальные каналы.

Программные продукты бухгалтерского учета, в частности ООО "1С", в Госспецсвязи не используются в соответствии с требованиями законодательства и ограничениями Перечня.

Заметим, что, несмотря на полномасштабную войну, значительная часть украинцев продолжает использовать программное обеспечение российского происхождения. В 2025 году около 75% украинских пользователей все еще работают с таким софтом, что представляет серьезную угрозу кибербезопасности. Наиболее популярной остается программа 1С, а также более 40 других.