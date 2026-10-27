Как привлекать ресурсы, строить финансовую опору и масштабировать собственное дело или проект? Early Bird на She Congress 2026!

Большая идея без ресурсов остается идеей. Чтобы превратить ее в проект, нужны люди, которые в нее поверят, доверие партнеров и инвесторов и финансовая опора, не зависящая от одного источника дохода. Поэтому на SHE Congress 2026 поговорим о деньгах, партнерах, персональной финансовой подушке и смелости выйти из своего профессионального "пузыря", чтобы освоить новую индустрию.

8 декабря 2026 года в Киеве состоится SHE Congress 2026 – ежегодный конгресс от WoMo.ua и Ekonomika+, который уже более 10 лет объединяет женщин, развивающих бизнес, строящих карьеру, создающих новые проекты и вдохновляющих других. Сегодня это место, где находят "своих" – тех, кто разделяет ценности, готов объединяться, пробовать новое и нырять в смелые коллаборации.

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На SHE Congress 2026 найдем ответы на вопросы:

Как превратить большую идею в проект, найти людей, которые в нее поверят, и привлечь необходимые ресурсы?

Как решиться зайти в новую для себя индустрию, где нет готовых ответов, и найти себя в другой роли?

ИИ for She: новая суперсила или новая зависимость? Где искусственный интеллект расширяет наши возможности, а где стоит остановиться?

Персональная финансовая подушка: важно сегодня или подумаю завтра?

Кто выбирает нашу одежду: мы, тренды или алгоритмы?

Как строить профессиональную видимость и где предел между смелостью и неосторожностью в публичных высказываниях?

Longevity: как тренд на заботу о себе становится стилем жизни и куда двигается рынок?

SHE Congress 2026 – для тех, кто строит, управляет и изменяет:

лидеров бизнеса и предпринимателей;

менеджеров из МСБ и крупного бизнеса;

креаторов, коммуникационников и маркетологов;

глав социальных инициатив и представительниц госинституций;

культурных деятельниц;

военных и волонтеров.

В прошлом году на конгрессе выступали:

Культурные деятельницы и актрисы: Антонина Хижняк, Анна Мачух, Светлана Терещенко.

Предприниматели и лидер ы бизнеса: Катерина Загорий, Марина Авдеева, Юлия Завалишина, Светлана Тюгаева.

Медийные лидеры и коммуникационницы: Юлия Зорий, Наталка Франчук, Елена Деревянко, Елена Ведмидь, Ирина Метнева.

Эксперты и лидеры образования: Лилия Гриневич, Евгения Близнюк, Валентина Сахно, Наталья Дмитренко, Анна Мищенко.

Лидеры изменений и волонтеры: Ирина Заславец, Тата Кеплер, Татьяна Кухоцкая, Ксения Драганюк, Оксана Лебедева, Валерия Татарчук.

Представительницы государства и политики: Полина Лысенко, Елена Мошенец, Елена Шуляк.

Военные и ветеран ы : Дарья "Гилка" Борисенко, Лидия "Пилюля" Мудраченко, Надежда "Тора" Самойлова.

Эксперты по ментальному здоровью и развитию: Ксения Возницына, Юлия Юдина.

Заглянуть, как это было в прошлом году

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