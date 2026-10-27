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Как привлекать ресурсы, строить финансовую опору и масштабировать собственное дело или проект? Early Bird на She Congress 2026!
Большая идея без ресурсов остается идеей. Чтобы превратить ее в проект, нужны люди, которые в нее поверят, доверие партнеров и инвесторов и финансовая опора, не зависящая от одного источника дохода. Поэтому на SHE Congress 2026 поговорим о деньгах, партнерах, персональной финансовой подушке и смелости выйти из своего профессионального "пузыря", чтобы освоить новую индустрию.
8 декабря 2026 года в Киеве состоится SHE Congress 2026 – ежегодный конгресс от WoMo.ua и Ekonomika+, который уже более 10 лет объединяет женщин, развивающих бизнес, строящих карьеру, создающих новые проекты и вдохновляющих других. Сегодня это место, где находят "своих" – тех, кто разделяет ценности, готов объединяться, пробовать новое и нырять в смелые коллаборации.
Только 19 дней действует предложение Blind Early Bird – 1000 грн. Регистрируйтесь по лучшим условиям по ссылке.
На SHE Congress 2026 найдем ответы на вопросы:
- Как превратить большую идею в проект, найти людей, которые в нее поверят, и привлечь необходимые ресурсы?
- Как решиться зайти в новую для себя индустрию, где нет готовых ответов, и найти себя в другой роли?
- ИИ for She: новая суперсила или новая зависимость? Где искусственный интеллект расширяет наши возможности, а где стоит остановиться?
- Персональная финансовая подушка: важно сегодня или подумаю завтра?
- Кто выбирает нашу одежду: мы, тренды или алгоритмы?
- Как строить профессиональную видимость и где предел между смелостью и неосторожностью в публичных высказываниях?
- Longevity: как тренд на заботу о себе становится стилем жизни и куда двигается рынок?
SHE Congress 2026 – для тех, кто строит, управляет и изменяет:
- лидеров бизнеса и предпринимателей;
- менеджеров из МСБ и крупного бизнеса;
- креаторов, коммуникационников и маркетологов;
- глав социальных инициатив и представительниц госинституций;
- культурных деятельниц;
- военных и волонтеров.
В прошлом году на конгрессе выступали:
- Культурные деятельницы и актрисы: Антонина Хижняк, Анна Мачух, Светлана Терещенко.
- Предприниматели и лидеры бизнеса: Катерина Загорий, Марина Авдеева, Юлия Завалишина, Светлана Тюгаева.
- Медийные лидеры и коммуникационницы: Юлия Зорий, Наталка Франчук, Елена Деревянко, Елена Ведмидь, Ирина Метнева.
- Эксперты и лидеры образования: Лилия Гриневич, Евгения Близнюк, Валентина Сахно, Наталья Дмитренко, Анна Мищенко.
- Лидеры изменений и волонтеры: Ирина Заславец, Тата Кеплер, Татьяна Кухоцкая, Ксения Драганюк, Оксана Лебедева, Валерия Татарчук.
- Представительницы государства и политики: Полина Лысенко, Елена Мошенец, Елена Шуляк.
- Военные и ветераны: Дарья "Гилка" Борисенко, Лидия "Пилюля" Мудраченко, Надежда "Тора" Самойлова.
- Эксперты по ментальному здоровью и развитию: Ксения Возницына, Юлия Юдина.
Заглянуть, как это было в прошлом году
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