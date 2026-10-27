Як залучати ресурси, будувати фінансову опору й масштабувати власну справу чи проєкт? Early Bird на She Congress 2026!

Велика ідея без ресурсів залишається ідеєю. Щоб перетворити її на проєкт, потрібні люди, які в неї повірять, довіра партнерів та інвесторів і фінансова опора, що не залежить від одного джерела доходу. Тож на SHE Congress 2026 поговоримо про гроші, партнерів, персональну фінансову подушку та сміливість вийти зі своєї професійної "бульбашки", щоб освоїти нову індустрію.

8 грудня 2026 року в Києві відбудеться SHE Congress 2026 – щорічний конгрес від WoMo.ua та Ekonomika+, який уже понад 10 років об'єднує жінок, що розвивають бізнес, будують кар'єру, створюють нові проєкти та надихають інших. Сьогодні це місце, де знаходять "своїх" – тих, хто поділяє цінності, готовий об'єднуватися, пробувати нове та пірнати у сміливі колаборації.

Лише 19 днів діє пропозиція Blind Early Bird – 1 000 грн. Реєструйтеся за найкращими умовами за посиланням.

На SHE Congress 2026 знайдемо відповіді на питання:

Як перетворити велику ідею на проєкт, знайти людей, які в неї повірять, і залучити необхідні ресурси?

Як наважитися зайти в нову для себе індустрію, де немає готових відповідей, і знайти себе в іншій ролі?

ШІ for She: нова суперсила чи нова залежність? Де штучний інтелект розширює наші можливості, а де варто зупинитися?

Персональна фінансова подушка: важливо вже сьогодні чи подумаю завтра?

Хто обирає наш одяг: ми, тренди чи алгоритми?

Як будувати професійну видимість і де межа між сміливістю та необережністю у публічних висловлюваннях?

Longevity: як тренд на турботу про себе стає стилем життя і куди рухається ринок?

SHE Congress 2026 – для тих, хто будує, керує й змінює:

лідерок бізнесу та підприємиць;

менеджерок з МСБ і великого бізнесу;

креаторок, комунікаційниць і маркетологинь;

очільниць соціальних ініціатив і представниць держінституцій;

культурних діячок;

військових і волонтерок.

Минулого року на конгресі виступали:

Культурні діячки та акторки: Антоніна Хижняк, Анна Мачух, Світлана Терещенко.

Підприємиці та лідерки бізнесу: Катерина Загорій, Марина Авдєєва, Юлія Завалішина, Світлана Тюгаєва.

Медійні лідерки та комунікаційниці: Юлія Зорій, Наталка Франчук, Олена Дерев'янко, Олена Ведмідь, Ірина Мєтньова.

Експертки та лідерки освіти: Лілія Гриневич, Євгенія Близнюк, Валентина Сахно, Наталія Дмитренко, Анна Міщенко.

Лідерки змін та волонтерки: Ірина Заславець, Тата Кеплер, Тетяна Кухоцька, Ксенія Драганюк, Оксана Лебедєва, Валерія Татарчук.

Представниці держави та політикині: Поліна Лисенко, Олена Мошенець, Олена Шуляк.

Військові та ветеранки: Дар'я "Гілка" Борисенко, Лідія "Пілюля" Мудраченко, Надія "Тора" Самойлова.

Експертки з ментального здоров'я та розвитку: Ксенія Возніцина, Юлія Юдіна.

Заглянути, як це було минулого року

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