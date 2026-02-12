Как развитие ИИ влияет на рынки США и экономику Украины – НБУ

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и их внедрение в разные секторы экономики привели к резкому росту капитализации американских технологических компаний. В то же время эксперты предостерегают о риске формирования спекулятивного "пузырька" на рынке, который может негативно повлиять на глобальные финансовые рынки и экономический рост.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Инвесторы в ожидании ИИ

Стремительное развитие технологий ИИ в предыдущие годы и перспективы его массового внедрения в разные секторы экономики привлекли внимание многочисленных инвесторов.

Это привело к значительному росту капитализации американских компаний, вовлеченных в разработку и внедрение ИИ: стоимость акций семи ведущих технологических компаний США в 2023-2025 годах выросла кумулятивно почти на 330%.

Однако такая динамика вызывает обеспокоенность по поводу возможного формирования спекулятивного "пузырька" на фондовом рынке США. Специалисты сравнивают ситуацию с кризисом доткомов в конце 1990-х годов, когда резкая коррекция рынка повлекла замедление экономического роста.

Если ожидания рынка по внедрению ИИ окажутся завышенными, это может отрицательно сказаться на стабильности глобальных финансовых рынков и темпах экономического роста в мире. Наиболее ощутимо пострадает экономика США, а также отдельные страны Юго-Восточной Азии, вовлеченные в цепи поставок для ШИ-сектора.

В НБУ сообщают, что прямое влияние потенциального кризиса ИИ на валютный рынок и финансовую систему Украины будет относительно ограничено. Впрочем, вторичные эффекты, в частности из-за усиления финансовых условий и перераспределения глобальных потоков капитала, могут потребовать ответной реакции монетарной политики.

Прямое влияние возможных потрясений на рынке ИИ на валютный рынок, финансовую систему и экономику Украины, по оценкам экспертов, будет относительно небольшим. В то же время вторичные эффекты, в частности из-за усиления финансовых условий и перераспределения глобальных потоков капитала, могут ощутимо сказаться на стране и, при определенных обстоятельствах, потребуют ответной реакции монетарной политики Национального банка Украины.

Напомним, несмотря на активные инвестиции в искусственный интеллект, только 20% компаний уже ощутили рост выручки от его внедрения. Большинство бизнесов пока фиксирует только повышение производительности, в то время как финансовый эффект остается ограниченным.