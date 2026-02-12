Як розвиток ШІ впливає на ринки США і економіку України - НБУ

Стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) та його впровадження у різні сектори економіки призвели до різкого зростання капіталізації американських технологічних компаній. Водночас експерти застерігають про ризик формування спекулятивної “бульбашки” на ринку, яка може негативно вплинути на глобальні фінансові ринки та економічне зростання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ

Інвестори в очікуванні ШІ

Стрімкий розвиток технологій ШІ у попередні роки та перспективи його масового впровадження в різні сектори економіки привернули увагу численних інвесторів.

Це призвело до значного зростання капіталізації американських компаній, залучених до розробки та впровадження ШІ: вартість акцій семи провідних технологічних компаній США у 2023–2025 роках зросла кумулятивно майже на 330%.

Однак така динаміка викликає занепокоєння щодо можливого формування спекулятивної "бульбашки" на фондовому ринку США. Фахівці порівнюють ситуацію з кризою доткомів наприкінці 1990-х років, коли різка корекція ринку спричинила сповільнення економічного зростання.

Якщо очікування ринку щодо впровадження ШІ виявляться завищеними, це може негативно позначитися на стабільності глобальних фінансових ринків та темпах економічного зростання у світі. Найбільш відчутно постраждає економіка США, а також окремі країни Південно-Східної Азії, залучені до ланцюгів постачання для ШІ-сектору.

В НБУ повідомляють, що прямий вплив потенційної кризи ШІ на валютний ринок і фінансову систему України буде відносно обмеженим. Втім, вторинні ефекти, зокрема через посилення фінансових умов та перерозподіл глобальних потоків капіталу, можуть вимагати відповідної реакції монетарної політики.

Нагадаємо, попри активні інвестиції у штучний інтелект, лише 20% компаній уже відчули зростання виручки від його впровадження. Більшість бізнесів поки фіксує лише підвищення продуктивності, тоді як фінансовий ефект залишається обмеженим.