Как развитые страны защищают свои экономики: анализ практик содействия местным производителям

Украинское экономическое взросление наконец-то дошло до этапа, когда обсуждение сместилось по вопросу "Нужна ли стране промышленность?" на "Как именно ее развивать?" Практически все экономически развитые страны внедряют политику развития своей промышленности десятилетиями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой напубликацию заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского, в которой он выразил свое впечатление, вынесенное с Киевского международного экономического форума (КМЭФ).

"Это можно сравнить с тем периодом жизни молодого человека, когда вдруг оказывается, что деньги на одежду нужно заработать, а для этого надо ходить на работу. Так же и с промышленностью. Началась война, и вдруг широкая масса начала интересоваться – а где же берутся те ракеты? Почему нам их никто не дает? Где те заводы, которые их могут делать?" – отметил Кисилевский.

По инициативе политика компания Top Lead провела анализ практик содействия местным производителям в 14 разных странах мира – от США и Индии до Польши и Словакии. Это исследование было представлено на КМЭФ вместе со Станиславом Шумом, директором и основателем Top Lead.

Какие шаги предпринимают страны?

Кисилевский отметил, что экономически развитые страны активно вмешиваются в экономику в интересах национальных производителей, в частности:

Германия напрямую выдает производителям гранты на декарбонизацию, один из которых составляет 1,3 млрд евро для ArcelorMittal;

в Швейцарии лицензируются иностранные инвестиции в определенных секторах;

в среднем 49% валового дохода фермерского хозяйства в развитых экономиках приходится на государственные субсидии;

агентство торговли и инвестиций Польше предоставляет гранты для создания производства в стратегических секторах экономики.

Кроме того, страны вводят определенные ограничения. На протяжении 2009-2024 годов были применены тысячи ограничительных торговых мероприятий, в частности:

США - 10 526;

Германии - 3645;

Канаде - 2931;

Великобритании - 2339.

Приоритет для национальных производителей

В Мексике участвовать в публичных тендерах имеют право только зарегистрированные в стране производители, чьи товары локализованы не менее чем на 50%. В Индии предпочтение в публичных закупках отдается компаниям, чьи товары и услуги имеют локализацию более 50%. В США действует Buy American Act: правительство должно закупать отечественную конечную продукцию и строительные материалы, если стоимость контракта больше $10 000.

"На фоне развитых стран Украина пока выглядит школьником. Но мы учимся, исследуя реальный практический опыт", - отметил Кисилевский.

Напомним, в рамках нынешнего Киевского международного экономического форума бизнес-лидеры поделились своим видением развития Украины в условиях военного времени и во время будущего восстановления. Мероприятие собрало ведущих предпринимателей, которые не только демонстрируют оптимизм, но и стремятся вдохновить других своей решительностью и преданностью.