Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Готівковий курс:

USD

41,85

41,75

EUR

49,00

48,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Як розвинені країни захищають свої економіки: аналіз практик сприяння місцевим виробникам

Дмитро Кисилевський
Дмитро Кисилевський. Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Українське економічне дорослішання нарешті дійшло етапу, коли обговорення змістилося з питання "Чи потрібна країні промисловість?" на "Як саме її розвивати?". Практично всі економічно розвинені країни впроваджують політики розвитку своєї промисловості десятиліттями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію заступника голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, в якій він висловив своє враження, винесене з Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ).

"Це можна порівняти з тим періодом життя молодої людини, коли раптом виявляється, що гроші на одяг треба заробити, а для цього треба ходити на роботу. Так само і з промисловістю. Почалась війна, і раптом широкий загал почав цікавитись – а де ж беруться ті ракети? Чому нам їх ніхто не дає? Де ті заводи, які їх можуть робити?" – зазначив Кисилевський.

За ініціативою політика компанія Top Lead провела аналіз практик сприяння місцевим виробникам у 14 різних країнах світу – від США та Індії до Польщі та Словаччини. Це дослідження було представлено на КМЕФ разом зі Станіславом Шумом, директором і засновником Top Lead.

Які кроки роблять країни?

Кисилевський зауважив, що економічно розвинені країни активно втручаються в економіку в інтересах національних виробників, зокрема:

  • Німеччина напряму видає виробникам гранти на декарбонізацію, один з яких становить 1,3 млрд євро для ArcelorMittal; 
  • у Швейцарії ліцензуються іноземні інвестиції у певних секторах; 
  • у середньому 49% валового доходу фермерського господарства у розвинених економіках припадає на державні субсидії; 
  • агенція торгівлі та інвестицій Польщі надає гранти для створення виробництва у стратегічних секторах економіки.

Крім того, країни впроваджують певні обмеження. Впродовж 2009-2024 років було застосовано тисячі обмежувальних торговельних заходів, зокрема у:

  • США — 10 526; 
  • Німеччині — 3645; 
  • Канаді — 2931; 
  • Великій Британії — 2339.

Пріоритет для національних виробників

У Мексиці брати участь у публічних тендерах мають право лише зареєстровані у країні виробники, чиї товари локалізовані не менш ніж на 50%. В Індії перевага в публічних закупівлях надається компаніям, чиї товари та послуги мають локалізацію понад 50%. У США діє Buy American Act: уряд має закуповувати вітчизняну кінцеву продукцію та будівельні матеріали, якщо вартість контракту більша за $10 000.

"На тлі розвинених країн Україна поки виглядає школярем. Але ми вчимося, досліджуючи реальний практичний досвід", — зазначив Кисилевський.

Нагадаємо, у межах цьогорічного Київського міжнародного економічного форуму бізнес-лідери поділилися своїм баченням розвитку України в умовах воєнного часу та під час майбутньої відбудови. Захід зібрав провідних підприємців, які не лише демонструють оптимізм, а й прагнуть надихнути інших своєю рішучістю та відданістю.

Автор:
Тетяна Ковальчук