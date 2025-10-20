Як розвинені країни захищають свої економіки: аналіз практик сприяння місцевим виробникам

Українське економічне дорослішання нарешті дійшло етапу, коли обговорення змістилося з питання "Чи потрібна країні промисловість?" на "Як саме її розвивати?". Практично всі економічно розвинені країни впроваджують політики розвитку своєї промисловості десятиліттями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію заступника голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, в якій він висловив своє враження, винесене з Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ).

"Це можна порівняти з тим періодом життя молодої людини, коли раптом виявляється, що гроші на одяг треба заробити, а для цього треба ходити на роботу. Так само і з промисловістю. Почалась війна, і раптом широкий загал почав цікавитись – а де ж беруться ті ракети? Чому нам їх ніхто не дає? Де ті заводи, які їх можуть робити?" – зазначив Кисилевський.

За ініціативою політика компанія Top Lead провела аналіз практик сприяння місцевим виробникам у 14 різних країнах світу – від США та Індії до Польщі та Словаччини. Це дослідження було представлено на КМЕФ разом зі Станіславом Шумом, директором і засновником Top Lead.

Які кроки роблять країни?

Кисилевський зауважив, що економічно розвинені країни активно втручаються в економіку в інтересах національних виробників, зокрема:

Німеччина напряму видає виробникам гранти на декарбонізацію, один з яких становить 1,3 млрд євро для ArcelorMittal;

у Швейцарії ліцензуються іноземні інвестиції у певних секторах;

у середньому 49% валового доходу фермерського господарства у розвинених економіках припадає на державні субсидії;

агенція торгівлі та інвестицій Польщі надає гранти для створення виробництва у стратегічних секторах економіки.

Крім того, країни впроваджують певні обмеження. Впродовж 2009-2024 років було застосовано тисячі обмежувальних торговельних заходів, зокрема у:

США — 10 526;

Німеччині — 3645;

Канаді — 2931;

Великій Британії — 2339.

Пріоритет для національних виробників

У Мексиці брати участь у публічних тендерах мають право лише зареєстровані у країні виробники, чиї товари локалізовані не менш ніж на 50%. В Індії перевага в публічних закупівлях надається компаніям, чиї товари та послуги мають локалізацію понад 50%. У США діє Buy American Act: уряд має закуповувати вітчизняну кінцеву продукцію та будівельні матеріали, якщо вартість контракту більша за $10 000.

"На тлі розвинених країн Україна поки виглядає школярем. Але ми вчимося, досліджуючи реальний практичний досвід", — зазначив Кисилевський.

Нагадаємо, у межах цьогорічного Київського міжнародного економічного форуму бізнес-лідери поділилися своїм баченням розвитку України в умовах воєнного часу та під час майбутньої відбудови. Захід зібрав провідних підприємців, які не лише демонструють оптимізм, а й прагнуть надихнути інших своєю рішучістю та відданістю.