Как украинцы спасаются от стресса: результаты опроса
20% украинцев спасаются от стресса, проводя время с родными и друзьями, а четверть респондентов отвлекаются на фильм, книгу или сериал в сложные моменты.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, которая узнала, что помогает украинцам в борьбе со стрессом.
Результаты опроса показали, что четверти украинцев ( 26% ) в борьбе со стрессом помогают фильмы, книги и сериалы. 20% респондентов спасаются от стресса, проводя время с родными и друзьями; еще 17% - проводя время наедине. Зато к психологу обращаются менее 1%.
Ответы на вопрос "Что для вас является "волшебной таблеткой" в сложные моменты?" распределились следующим образом:
- Отвлечься на фильм, книгу или сериал - 26% ;
- Время с родными и друзьями - 20% ;
- Время наедине с собой, немного тишины - 17% ;
- Прогулка или физическая активность - 9% ;
- Любимое хобби - 8% ;
- Меня спасает работа - 6% ;
- Вкусно поесть и уже на душе лучше – 4% ;
- Покупки - 2% ;
- За таким обращаюсь к психологу — менее 1% ;
- Ничего не спасает - 9% .
В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 35 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.
Ранее Rakuten Vibe провел опрос среди украинцев по поводу их привычек онлайн.