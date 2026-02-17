Запланована подія 2

Читати українською

Как украинцы спасаются от стресса: результаты опроса

Rakuten Viber спросил украинцев, что помогает им в борьбе со стрессом

20% украинцев спасаются от стресса, проводя время с родными и друзьями, а четверть респондентов отвлекаются на фильм, книгу или сериал в сложные моменты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, которая узнала, что помогает украинцам в борьбе со стрессом.

Результаты опроса показали, что четверти украинцев ( 26% ) в борьбе со стрессом помогают фильмы, книги и сериалы. 20% респондентов спасаются от стресса, проводя время с родными и друзьями; еще 17% - проводя время наедине. Зато к психологу обращаются менее 1%.

Ответы на вопрос "Что для вас является "волшебной таблеткой" в сложные моменты?" распределились следующим образом:

  • Отвлечься на фильм, книгу или сериал - 26% ;
  • Время с родными и друзьями - 20% ;
  • Время наедине с собой, немного тишины - 17% ;
  • Прогулка или физическая активность - 9% ;
  • Любимое хобби - 8% ;
  • Меня спасает работа - 6% ;
  • Вкусно поесть и уже на душе лучше – 4% ;
  • Покупки - 2% ;
  • За таким обращаюсь к психологу — менее 1% ;
  • Ничего не спасает - 9% .

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 35 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Ранее Rakuten Vibe провел опрос среди украинцев по поводу их привычек онлайн.

Автор:
Светлана Манько