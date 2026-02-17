Як українці рятуються від стресу: результати опитування

20% українців рятуються від стресу, проводячи час із рідними та друзями, а чверть респондентів відволікаються на фільм, книгу чи серіал у складні моменти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка дізналася, що допомагає українцям у боротьбі зі стресом.

Результати опитування показали, що чверті українців (26%) у боротьбі зі стресом допомагають фільми, книги та серіали. 20% респондентів рятуються від стресу, проводячи час із рідними та друзями; ще 17% — проводячи час наодинці. Натомість до психолога звертаються менше ніж 1%.

Відповіді на питання “Що для вас є “чарівною пігулкою” у складні моменти?” розподілилися наступним чином:

Відволіктися на фільм, книгу чи серіал — 26% ;

Час із рідними та друзями — 20% ;

Час наодинці із собою, трішки тиші — 17% ;

Прогулянка чи фізична активність — 9% ;

Улюблене хобі — 8% ;

Мене рятує робота — 6% ;

Смачно поїсти і вже на душі краще — 4% ;

Покупки — 2% ;

За таким звертаюсь до психолога — менше ніж 1% ;

Нічого не рятує — 9% .

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 35 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

