Як українці рятуються від стресу: результати опитування
20% українців рятуються від стресу, проводячи час із рідними та друзями, а чверть респондентів відволікаються на фільм, книгу чи серіал у складні моменти.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка дізналася, що допомагає українцям у боротьбі зі стресом.
Результати опитування показали, що чверті українців (26%) у боротьбі зі стресом допомагають фільми, книги та серіали. 20% респондентів рятуються від стресу, проводячи час із рідними та друзями; ще 17% — проводячи час наодинці. Натомість до психолога звертаються менше ніж 1%.
Відповіді на питання “Що для вас є “чарівною пігулкою” у складні моменти?” розподілилися наступним чином:
- Відволіктися на фільм, книгу чи серіал — 26%;
- Час із рідними та друзями — 20%;
- Час наодинці із собою, трішки тиші — 17%;
- Прогулянка чи фізична активність — 9%;
- Улюблене хобі — 8%;
- Мене рятує робота — 6%;
- Смачно поїсти і вже на душі краще — 4%;
- Покупки — 2%;
- За таким звертаюсь до психолога — менше ніж 1%;
- Нічого не рятує — 9%.
В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 35 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
