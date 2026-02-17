Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Готівковий курс:

USD

43,25

43,14

EUR

51,55

51,37

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Як українці рятуються від стресу: результати опитування

Viber
Rakuten Viber запитав українців, що допомагає їм у боротьбі зі стресом

20% українців рятуються від стресу, проводячи час із рідними та друзями, а чверть респондентів відволікаються на фільм, книгу чи серіал у складні моменти. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка дізналася, що допомагає українцям у боротьбі зі стресом.

Результати опитування показали, що чверті українців (26%) у боротьбі зі стресом допомагають фільми, книги та серіали. 20% респондентів рятуються від стресу, проводячи час із рідними та друзями; ще 17% — проводячи час наодинці. Натомість до психолога звертаються менше ніж 1%.

Відповіді на питання “Що для вас є “чарівною пігулкою” у складні моменти?” розподілилися наступним чином:

  • Відволіктися на фільм, книгу чи серіал — 26%;
  • Час із рідними та друзями — 20%;
  • Час наодинці із собою, трішки тиші — 17%;
  • Прогулянка чи фізична активність — 9%;
  • Улюблене хобі — 8%;
  • Мене рятує робота — 6%;
  • Смачно поїсти і вже на душі краще — 4%;
  • Покупки — 2%;
  • За таким звертаюсь до психолога — менше ніж 1%;
  • Нічого не рятує — 9%.

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько  35 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Раніше Rakuten Vibe провів опитування серед українців щодо їхніх звичок онлайн.

Автор:
Світлана Манько