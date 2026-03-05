Как восстановить энергосистему после ударов 13 тыс. ракет и дронов: интервью с президентом DiXi Group Еленой Павленко

После зимы с 12-14-часовыми отключениями Украина входит в новый энергетический сезон с высокими рисками. О том, почему система оказалась на грани блекаута, как изменилась тактика российских атак, хватит ли импорта из ЕС и чего ждать летом и следующей зимой — в интервью Delo.ua рассказала президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко.

О том, могла ли страна избежать отключений

Зима 2025-2026 была очень тяжелой, отключения длились по 12-14 часов. Страна фактически была на грани блекаута. Первые атаки на энергетику начались осенью 2022 года. Скажите, почему мы не смогли адаптироваться к этой зиме?

— Чем дольше идет полномасштабное вторжение, тем сложнее восстанавливать энергетическую инфраструктуру после каждой массированной атаки. Несмотря на ремонт, система не возвращается в исходное состояние — обычно это частичное восстановление. Поэтому на четвертый год вторжения после атак отключения более продолжительны, ремонтные работы более сложны.

Находить оборудование, которое можно быстро привезти и заменить тоже сложнее, чем в 2022 году. В первые два года правительства и компании передавали оборудование, которое было на складах и легко доступно. Сейчас его нужно искать, вести переговоры, на это тоже нужно время.

В этом году была сверхнизкая температура зимой, она также оказала влияние на кризис, в котором мы оказались. Все видели фото и видео обмерзшего оборудования, которое приходилось ремонтировать. Добавьте также то, что технические бригады были вынуждены работать также при таких сверхнизких температурах, а приграничных регионах вообще под атаками российских дронов и с риском для жизни.

В отличие от предыдущих сезонов, Россия существенно нарастила количество ракет и дронов для атак на энергетическую инфраструктуру. Если в первые годы это было несколько ракет по одной цели, то теперь – десятки ракет и сотни дронов по одной цели. Недавно аналитики нашей платформы Energy Map посчитали, что если в 2022-2024 годах во время массированных обстрелов россия применяла около 2,8 тысяч ракет и беспилотников, то в 2025 году - в начале 2026 это количество уже возросло до 12,8 тысяч.

Могли ли мы подготовиться лучше?

— В конце лета правительство считало, что мы полностью готовы к зиме – об этом бывшее руководство Министерства говорило публично. У нас действительно были накопившиеся ресурсы и объемы генерации давали неплохие прогнозы. Но, к сожалению, фактор массовых атак и необходимость дальнейшего усиления защиты если и учитывали, недостаточно.

Скандал вокруг коррупционной схемы Мидас показал, что часть средств, которая должна была идти на усиление защиты, не была использована по назначению. Пожалуй, даже этот факт может свидетельствовать о том, что мы могли бы подготовиться лучше, если бы средства пошли на усиление защиты.

Вы упомянули коррупционный скандал. Как сильно это повлияло на желание наших партнеров нам помогать?

— Не могу сказать о желании — это субъективное дело, могу сказать о реакции на скандал. Европейские партнеры заявили, что факт раскрытия такой схемы — уже свидетельство того, что в стране работают антикоррупционные органы. Мы показали на практике, что можем раскрывать схемы, куда привлечены высокопоставленные должностные лица, европейские партнеры это достаточно четко увидели и публично подчеркнули.

Как бы вы оценили изменение их тактики обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры?

— В первые годы полномасштабной войны атаки были направлены на большие объекты генерации — была захвачена АЭС, атакована ГЭС и ТЭС, а также энергосеть. А уже в 2024-2025 году, с ростом количества производства ракет и дронов россия атакует все подряд, имея задачу уничтожать энергетику "в ноль". Добавились атаки на систему распределения газа и электроэнергии, на ТЭЦ, котельные — куда только можно достать.

По состоянию на сегодняшний день, я бы назвала три больших задачи россиян. Первое — использовать тактику выжженной земли для прифронтовых регионов, чтобы заставить население жить в бесчеловечных условиях, запугать, заставить переехать. Второе – уничтожить Киев как символ страны, показав всему миру свою жестокость и цинизм (по мнению россиян, это признак их величия). Третье — максимально остановить возможность импорта электроэнергии из ЕС, чтобы нельзя было получать никакую помощь извне.

Можем ли мы извлечь из этого какой-то урок, чтобы адаптироваться к следующей зиме? Есть ли вообще какой-нибудь рецепт защиты?

— Кроме подготовки генерации, нужно особенно внимательно учитывать дальнейшую динамику атак. Если россия и дальше будет наращивать производство ракет и дронов, нужно знать, насколько они будут усовершенствованы, какими средствами нужно будет их сбивать. Это поможет лучше организовать защиту объектов, то, что работало в прошлом году, может не сработать в следующем.

Предстоит продолжать поиски дополнительного оборудования и оборудования для защиты. К теме Украины присоединяется все больше других тем на международных страницах, сейчас внимание мира приковано к атакам на Иран. Одновременно Россия активно продолжает дезинформационные кампании в мире. Нужно много работать, чтобы не скрыться с первых заголовков и сохранить внимание к нам. Если будет сохраняться внимание, будет больше шансов на помощь и защиту.

О газовой генерации и импорте

О необходимости распределенного поколения как одного из рецептов усиления защиты энергосистемы говорят с осени 2023 года. А летом 2024 года было анонсировано строительство 1 ГВт нового поколения до конца года. Какова, по Вашей оценке, динамика строительства газопоршневой генерации?

— Из-за того, что у нас нет унифицированного определения, что такое децентрализованное поколение, есть разные трактовки, систематизация, и, соответственно, разная статистика от органов власти. Минэнерго утверждает, что в 2025 году было введено 762 МВт только газовой генерации, Минрегион говорит о 570 МВт децентрализованной мощности в коммунальном секторе. НЭК "Укрэнерго" сообщает, что в 2025 году в энергосистеме появилось как минимум 398 МВт установок хранения энергии промышленного масштаба. Какой-либо единой сводной статистики, которая согласовывала данные всех министерств, нет.

Дополнительно есть вопросы с верификацией данных и обнародуемой статистики. Вот недавно было заявление представителя одного из ведущих производителей бытовых зарядных станций EcoFlow в Украине, что украинцы закупили таких аккумуляторов более чем на 1,6 ГВт суммарной мощности. Однако учтены ли эти цифры в официальной статистике правительства, неизвестно. Также общины часто договариваются о дополнительном оборудовании как гуманитарной помощи от городов-побратимов или отдельных фондов – нам неизвестно, кто бы систематизировал такие данные на национальном уровне.

В энергетической отрасли существует проблема с согласованными данными. Мы пытаемся частично решить эту проблему на платформе Energy Map, где собираем и обобщаем открытые данные об украинской энергетике, в частности, о последствиях войны и российских обстрелах для отрасли. Однако это часто непростая задача, ведь нет прямой коммуникации со всеми общинами или военными администрациями.

Сейчас техническая способность импорта электроэнергии оценивается в 2450 МВт. Насколько, по вашей оценке, это помогает поддерживать нашу энергосистему?

— Конечно, помогает. Сначала это была временная аварийная помощь, но сейчас это стало еще одним источником поставок электроэнергии в Украину. А на фоне того, как у нас уничтожили генерацию, особенно в 2025 году, доля импорта в потреблении фактически возросла. Поэтому россияне и бьют по Западной Украине, потому что знают, что это очень важный элемент энергоснабжения.

Второй важный момент – можно ли увеличить эту способность. В Нацплане по энергетике и климату предусмотрено, что мы должны увеличить уровень интегрированности синхронизации между энергосистемами на уровне не менее 10% к 2030 году. Но это потребует политических и технических решений. Это относительный показатель, который считается как отношение величины имеющейся пропускной способности интерконнекторов к величине генерирующих мощностей, установленных в энергосистеме. Поэтому если, допустим, в 2030 году у ОЭС Украины будет 40 ГВт генерирующих мощностей, то суммарная пропускная способность интерконнекторов Украины должна быть не менее 4 ГВт.

Недавно премьер-министр Словакии заявил о прекращении аварийной помощи Украине …

— На самом деле это тест на корпоративное управление в Европейском Союзе, потому что SEPS как сертифицированный оператор сети независим и может полностью проигнорировать заявления Роберта Фицо и продолжить сотрудничество в соответствии со всеми договоренностями. В Словакии, как и в Венгрии, корпоративное управление работает, европейское законодательство тоже действует. В частности, это сетевой кодекс по аварийным ситуациям в энергетике и восстановлении, другие правила на уровне объединения операторов ENTSO-E. Поэтому политические заявления не должны оказывать серьезного влияния на техническое сотрудничество между нашими операторами.

Эту способность импорта в 2450 МВт выделили для Украины и Молдовы. Много ли из этого получаем мы?

- С января предельный объем разрешенного со стороны ENTSO-E коммерческого импорта для совместного блока регулирования Украина-Молдова составляет 2,45 ГВт. Также у Украины есть доступ к 250 МВт перетоков в режиме аварийной помощи. Поскольку Молдова импортирует электричество из сетей ENTSO-E, для нас остается около 2100 МВт мощности коммерческого импорта. В отдельные рабочие дни, в частности в вечерние, пиковые часы (17-23), а иногда и в течение суток, мы уже достигаем этого потолка, стабильно импортируя на уровне 2100-2120 МВт-/час.

Однако из-за российских ударов, повреждающих сети, импортируемую энергию не всегда можно доставить в регионы с наибольшим дефицитом, хотя импорт, конечно, снижает общий уровень недостатка.

О прогнозах на лето, СЭС и цены на электроэнергию для бизнеса и населения

Мы помним, что после каждой серии массированных атак графики на значительной территории страны постепенно упразднялись. Есть ли, по вашей оценке, у нас сейчас шансы вернуться к жизни без графиков?

— Моя субъективная оценка — в апреле должно быть немного легче, потому что увеличится солнечная генерация и больше будут генерировать гидроэлектростанции. В июне-июле ситуация может быть более сложной, ведь ожидается выведение атомных станций в ремонты и, возможно, меньшее поколение ГЭС. Если лето будет сухим и жарким, будет больше потребность в кондиционерах, активнее будет работать холодильное оборудование на предприятиях, в торговых сетях – соответственно, у нас может быть более сложной ситуация с энергоснабжением и более длительные периоды отключений.

В августе-сентябре и октябре жара снизится, и снова будет условный период облегчения. Далее следует снова ждать отопительного сезона и роста потребления, что в совокупности с российскими атаками будет означать нарастание проблем в энергетике. Будут периоды для короткой передышки — но их нужно будет использовать для подготовки к следующим сложным этапам.

Отключения стали стимулом к активному развитию ВИЭ (СЭС, ВЭС и УЗЭ). Есть оценки, что в этом году бизнес продолжит строительство собственной генерации. Насколько, по вашей оценке, такие проекты могли бы заместить потерянные в результате обстрелов маневровые мощности ТЭС и ТЭЦ?

— Все оборудование, которое сейчас завозят в Украину для генерации, балансировки или как бэк-ап помощь, является поддержкой. Особенно если говорить об установках хранения энергии. Даже минимальные решения "солнце плюс батарея", внедряемые на уровне домохозяйств – это вклад в облегчение работы энергосистемы.

За четыре года полномасштабной войны мы вместе с оккупацией ЗАЭС по разным оценкам потеряли более 20 ГВт мощности. Чтобы поместить эти потери, нам нужен микс на основе различных технологий производства электроэнергии. Национальный план по энергетике и климату определяет, что доля электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии, должна вырасти до 25% в 2030 году. Энергетическая стратегия до 2050 года (не публичная) определяла микс атомной генерации и возобновляемых источников энергии. Хотя я думаю, что газовая генерация все еще потребуется Украине долгое время – бизнесу, особенно промышленности, нужно будет время, чтобы перейти на новые технологии.

По свежим оценкам НЭК "Укрэнерго", Украине в ближайшие несколько лет нужно дополнительно ввести около 9,5 ГВт новых генерирующих мощностей. Речь идет прежде всего о газовой генерации, биоэлектростанции, установках хранения и мощности ВИЭ. Примерная стоимость такого строительства оценивается более чем в 8 млрд евро. При этом, по результатам моделирования, которое осуществляется в рамках обновления Национального плана по энергетике и климату (НТЭК), с учетом постепенного экономического восстановления Украине в 2030 году может потребоваться около 40 ГВт мощностей, чтобы покрывать внутренний спрос на электроэнергию. В структуре новых мощностей доминируют ВСЭ (солнце и ветер), газовая генерация и установки хранения. Часть этих мощностей будет установлена прямо на стороне потребителей.

Среди части экспертного сообщества раздается критика "прайс-кепов" на рынке электроэнергии и льготных цен для населения. Как вы считаете, будут ли их отменять или просматривать?

— Украинское правительство находится под большим давлением: с одной стороны невозможно надеяться на развитие сектора в условиях постоянных дотаций; с другой – украинцы не смогут завтра массово платить рыночные тарифы. Но если мы хотим, чтобы экономика имела достаточно энергогенерации, рано или поздно придется возвращаться к теме цен и льготным тарифам. Также этого уже сейчас требуют международные партнеры.

Промежуточное решение, которое может устроить всех на определенном этапе – если правительство разработает и обнародует план повышения цен до рыночного уровня. Этот план может предусматривать старт не завтра, а спустя длительное время, или вообще после завершения военного положения. Но он должен быть.

Следует учитывать, что ситуация с долгами в энергосекторе очень сложная, и ее нужно решать. Понятно, что этот вопрос политически сложен, избиратели не поддерживают такого рода решения. В нашей истории отдельные премьеры уже страдали этим. Однако для нужд экономического развития это неотвратимо.