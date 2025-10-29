Запланована подія 2

Какие газеты и журналы получают больше средств из бюджета: список

Какие газеты и журналы получают больше средств из бюджета: список
В период с 1 января 2023 года по 15 октября 2025 года общий объем публичных расходов для компаний, занимающихся издательством газет, журналов и периодических изданий составил 393,4 млн грн. Они были распределены между 429 компаниями. Наибольшие суммы сосредоточены в Киеве – 100,1 млн грн, которые получили 51 компания. Это составляет почти 26% всех расходов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании YouControl.

Аналитики отмечают, что рынок компаний в Украине, имеющих основной вид экономической деятельности 58.13 "Издание газет" или 58.14 "Издание журналов и периодических изданий", демонстрирует высокую концентрацию   в ряде регионов и признаки постепенного сокращения деятельности.

Значительная часть финансовых потоков сконцентрирована в Киеве, а также мощных центрах на востоке и западе (Днепр, Харьков, Львов), где расположены ведущие издательские компании. Большинство из них являются небольшими частными компаниями, объединяющими газеты и журналы с рекламными или типографскими услугами.

Государственные и местные бюджеты остаются существенным источником дохода для многих из них, что подчеркивает роль публичных средств в поддержке компаний, занимающихся издательством.

Наибольшее количество субъектов издательского дела сосредоточено в   Киеве   -   186 компаний .

В пятерку регионов с наибольшим количеством зарегистрированных компаний также вошли   Львовская (48),   Одесская (33),   Днепропетровская (32)   да   Киевская области (34)   — у всех есть развитая деловая инфраструктура и активная информационная среда для редакций.

Меньше юридических лиц, имеющих основной вид экономической деятельности 58.13 "Издание газет" или 58.14 "Издание журналов и периодических изданий" зарегистрировано в   Херсонской (6),   Донецкой (8),   Запорожской (9),   Черновицкой (10) и Тернопольской (10) областях   — это преимущественно регионы, которые испытали значительное влияние войны или имеют меньший рыночный потенциал для развития издательства.

Региональное распределение финансовых поступлений

Аналитики также исследовали распределение и количество   публичных расходов   – средств, направленных государственными или местными органами власти на финансирование товаров, работ или услуг в рамках реализации государственных и коммунальных программ. Они отражают расходы из государственного бюджета Украины, местных бюджетов (областных, городских, поселковых) и иногда из фондов государственных предприятий или учреждений, если они выступают распорядителями бюджетных средств.

Выяснилось, что общий объем публичных расходов для компаний, занимающихся издательским делом, составил   393,4 млн грн, которые были распределены между 429 компаниями в период с 01.01.2023 по 15.10.2025. Наибольшие суммы сосредоточены   в Киеве - 100,1 млн грн, которые получили 51 компания. Это составляет почти 26% всех расходов.

На втором месте -   Днепропетровская область,   где 17 компаний получили   79 млн грн, далее   Харьковская область из 72,3 млн грн   для 19 компаний,   Львовская область - 14,3 млн грн   для 29 компаний и   Ивано-Франковская область - 14,0 млн грн   для 13 компаний. Наименьшие издержки зафиксированы в Херсонской, Луганской, Запорожской, Донецкой и Тернопольской областях.

Крупнейшие получатели средств

Также аналитики составили список компаний, которые в период с 1 января 2023 по 15 октября 2025 получали поступления из государственного бюджета Украины, местных бюджетов (областных, городских, поселковых), фондов государственных предприятий или учреждений.

На первом месте ООО "Газета "Наш город", зарегистрированная в 1992 году в городе Днепр. Уставный капитал предприятия свыше 1 млн грн, а в 2024 году доход составил почти 29 млн грн. В указанный период получило 65,4 млн грн публичных средств.

На втором месте ООО " Издательство Свитич ", киевская компания, зарегистрированная в 2002 году и имеющая уставный капитал 16,5 тыс. грн. В 2023 году она получила более 80 млн. грн. из государственного бюджета, сохраняя активное участие в тендерах. А в период с 01.01.2023 г. по 15.10.2025 г. получила 62,5 млн грн публичных средств.

ООО "Газета Инфосити" из Харькова, зарегистрированное в 2018 году и имеющее уставный капитал в 10 тыс. грн. В 2024 году ее доход составил более 25 млн грн, из которых значительная часть получена из-за госзакупок. В период с 01.01.2023 г. по 15.10.2025 г. компания получила 53,9 млн грн публичных средств.

ГП редакция газеты " Правительственный курьер "   находится в Киеве, зарегистрирована в 2002 году и имеет уставный капитал в 927,5 тыс. грн. В 2024 году доход составил 17,8 млн грн, а чистая прибыль превысила 11 млн грн. В период с 01.01.2023 г. по 15.10.2025 г. предприятие получило 11,5 млн грн публичных средств.

ГП "Голос Украины"   зарегистрированное в 1999 году является официальным печатным изданиями, где осуществляется обнародование законов и других актов Верховной Рады Украины. Уставный капитал – 1 тыс. грн. В период с 01.01.2023 г. по 15.10.2025 г. предприятие получило 8,2 млн грн публичных средств.

Заметим, что количество субъектов издательского дела в Украине значительно возросло за первые восемь месяцев текущего года. Согласно данным Государственного реестра, за этот период было зарегистрировано на 164 человека больше издателей и распространителей, чем в начале года.

Автор:
Светлана Манько