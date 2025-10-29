Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Які газети та журнали отримують найбільше коштів з бюджету: перелік

Державні та місцеві бюджети залишаються суттєвим джерелом доходів для багатьох газет та журналів

У період з 1 січня 2023 року до 15 жовтня 2025 року загальний обсяг публічних видатків для компаній, які займаються видавництвом газет, журналів і періодичних видань склав 393,4 млн грн. Вони були розподілені між 429 компаніями. Найбільші суми зосереджені у Києві — 100,1 млн грн, які отримали 51 компанія. Це становить майже 26% усіх видатків.

Як пише Delo.ua,  про це йдеться дослідженні YouControl.

Аналітики зауважують, що ринок компаній в Україні, які мають основний вид економічної діяльності 58.13 “Видання газет” або  58.14 “Видання журналів і періодичних видань”, демонструє високу концентрацію в кількох регіонах та ознаки поступового скорочення діяльності. 

Значна частина фінансових потоків сконцентрована в Києві, а також у потужних центрах на сході та заході (Дніпро, Харків, Львів), де розташовані провідні видавничі компанії. Більшість з них є невеликими приватними компаніями, які поєднують видання газет і журналів із рекламними або друкарськими послугами.

Державні та місцеві бюджети залишаються суттєвим джерелом доходів для багатьох із них, що підкреслює роль публічних коштів у підтримці компаній, що займаються видавництвом. 

Найбільша кількість суб’єктів видавничої справи зосереджена у Києві  186 компаній.

До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю зареєстрованих компаній також увійшли Львівська (48), Одеська (33), Дніпропетровська (32) та Київська області (34) — усі вони мають розвинену ділову інфраструктуру та активне інформаційне середовище для редакцій.

Найменше юридичних осіб, які мають основний вид економічної діяльності 58.13 “Видання газет” або 58.14 “Видання журналів і періодичних видань” зареєстровано у Херсонській (6), Донецькій (8), Запорізькій (9), Чернівецькій (10) та Тернопільській (10) областях — це переважно регіони, які зазнали значного впливу війни або мають менший ринковий потенціал для розвитку видавництва. 

Регіональний розподіл фінансових надходжень

Аналітики також дослідили розподіл та кількість публічних видатків – коштів, спрямованих державними або місцевими органами влади на фінансування товарів, робіт чи послуг у межах реалізації державних та комунальних програм. Вони відображають витрати з державного бюджету України, місцевих бюджетів (обласних, міських, селищних) та іноді з фондів державних підприємств чи установ, якщо ті виступають розпорядниками бюджетних коштів.

Зʼ ясувалося, що загальний обсяг публічних видатків для компаній, які займаються видавничою справою, склав 393,4 млн грн, які були розподілені між 429 компаніями в період з 01.01.2023 до 15.10.2025. Найбільші суми зосереджені у Києві — 100,1 млн грн, які отримали 51 компанія. Це становить майже 26% усіх видатків.

На другому місці — Дніпропетровська область, де 17 компаній отримали 79 млн грн, далі Харківська область із 72,3 млн грн для 19 компаній, Львівська область — 14,3 млн грн для 29 компаній та Івано-Франківська область — 14,0 млн грн для 13 компаній. Найменші видатки зафіксовано у Херсонській, Луганській, Запорізькій, Донецькій і Тернопільській областях.

Найбільші одержувачі коштів 

Також аналітики склали список компаній, які у період з 1 січня 2023 року до 15 жовтня 2025 року отримували надходження з державного бюджету України, місцевих бюджетів (обласних, міських, селищних), фондів державних підприємств чи установ.

На першому місці ТОВ "Газета "Наше місто". Вона зареєстрована в 1992 році у Дніпрі. Статутний капітал підприємства перевищує 1 млн грн, а у 2024 році дохід становив майже 29 млн грн. В зазначений період ТОВ отримало 65,4 млн грн публічних коштів. 

На другому місці – ТОВ "Видавництво Світич", київська компанія, яка зареєстрована у 2002 році та має статутний капітал 16,5 тис. грн. У 2023 році вона отримала понад 80 млн грн з державного бюджету, зберігаючи активну участь у тендерах. А в період з 01.01.2023 р. до 15.10.2025 р. отримала 62,5 млн грн публічних коштів. 

Харківське ТОВ "Газета Інфосіті" зареєстровано у  2018 році та має статутний капітал у 10 тис. грн. У 2024 році її дохід склав понад 25 млн грн, з яких значну частину отримано через держзакупівлі. В період з 01.01.2023 р. до 15.10.2025 р. компанія отримала 53,9 млн грн публічних коштів. 

ДП "Редакція газети "Урядовий кур'єр" знаходиться в Києві, зареєстрована у 2002 році та має статутний капітал у 927,5 тис. грн. У 2024 році дохід склав 17,8 млн грн, а чистий прибуток перевищив 11 млн грн. В період з 01.01.2023 р. до 15.10.2025 р. підприємство отримало 11,5 млн грн публічних коштів. 

ДП "Голос України" зареєстроване у 1999 році є офіційним друкованим виданнями,  в  якому  здійснюється оприлюднення  законів та інших  актів Верховної Ради. Статутний капітал – 1 тис. грн.  В період з 01.01.2023 р. до 15.10.2025 р. підприємство отримало 8,2 млн грн публічних коштів. 

Зауважимо, кількість суб'єктів видавничої справи в Україні значно зросла за перші вісім місяців поточного року. Згідно з даними Державного реєстру, за цей період було зареєстровано на 164 особи більше видавців та розповсюджувачів, ніж на початку року.

Автор:
Світлана Манько