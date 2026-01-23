- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Какие легковые автомобили были самыми популярными в 2025 году среди частных и корпоративных покупателей
В 2025 году украинцы активнее покупали новые легковушки для частного пользования, тогда как корпоративный сегмент продемонстрировал незначительное сокращение продаж.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
В 2025 году автопарк Украины пополнился 81,3 тысячами новых легковых автомобилей.
Из этого количества 56,6 тыс. автомобилей приобрели частные покупатели, еще 24,7 тыс. — юридические лица. По сравнению с 2024 годом продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте выросли на 28%, тогда как в корпоративном — уменьшились на 2%.
Самые популярные модели среди частных покупателей в 2025 году:
- Volkswagen ID. Unyx - 3 061 авто;
- BYD Song Plus - 2 903 авто;
- Toyota RAV-4 - 2 858 авто;
- Hyundai Tucson - 2 042 авто;
- Renault Duster - 1 602 авто.
Наибольший спрос среди юридических лиц имели:
- Renault Duster - 3 769 авто;
- Skoda Octavia - 1 147 авто;
- Skoda Kodiaq - 827 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado - 821 авто;
- Toyota RAV-4 - 756 авто.
Кроме того, в 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс. новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 6% меньше, чем в 2024 году.