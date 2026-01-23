Какие легковые автомобили были самыми популярными в 2025 году среди частных и корпоративных покупателей

В 2025 году украинцы активнее покупали новые легковушки для частного пользования, тогда как корпоративный сегмент продемонстрировал незначительное сокращение продаж.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

В 2025 году автопарк Украины пополнился 81,3 тысячами новых легковых автомобилей.

Из этого количества 56,6 тыс. автомобилей приобрели частные покупатели, еще 24,7 тыс. — юридические лица. По сравнению с 2024 годом продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте выросли на 28%, тогда как в корпоративном — уменьшились на 2%.

Самые популярные модели среди частных покупателей в 2025 году:

Volkswagen ID. Unyx - 3 061 авто;

BYD Song Plus - 2 903 авто;

Toyota RAV-4 - 2 858 авто;

Hyundai Tucson - 2 042 авто;

Renault Duster - 1 602 авто.

Наибольший спрос среди юридических лиц имели:

Renault Duster - 3 769 авто;

Skoda Octavia - 1 147 авто;

Skoda Kodiaq - 827 авто;

Toyota Land Cruiser Prado - 821 авто;

Toyota RAV-4 - 756 авто.

Кроме того, в 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс. новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 6% меньше, чем в 2024 году.