Які легковики були найпопулярнішими у 2025 році серед приватних і корпоративних покупців
У 2025 році українці активніше купували нові легковики для приватного користування, тоді як корпоративний сегмент продемонстрував незначне скорочення продажів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
У 2025 році автопарк України поповнився 81,3 тис. нових легкових автомобілів.
Із цієї кількості 56,6 тис. авто придбали приватні покупці, ще 24,7 тис. — юридичні особи. У порівнянні з 2024 роком продажі нових легковиків у приватному сегменті зросли на 28%, тоді як у корпоративному — зменшилися на 2%.
Найпопулярніші моделі серед приватних покупців у 2025 році:
- Volkswagen ID. Unyx — 3 061 авто;
- BYD Song Plus — 2 903 авто;
- Toyota RAV-4 — 2 858 авто;
- Hyundai Tucson — 2 042 авто;
- Renault Duster — 1 602 авто.
Найбільший попит серед юридичних осіб мали:
- Renault Duster — 3 769 авто;
- Skoda Octavia — 1 147 авто;
- Skoda Kodiaq — 827 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 821 авто;
- Toyota RAV-4 — 756 авто.
Окрім цього, у 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024 році.