Які легковики були найпопулярнішими у 2025 році серед приватних і корпоративних покупців

У 2025 році українці активніше купували нові легковики для приватного користування, тоді як корпоративний сегмент продемонстрував незначне скорочення продажів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

У 2025 році автопарк України поповнився 81,3 тис. нових легкових автомобілів.

Із цієї кількості 56,6 тис. авто придбали приватні покупці, ще 24,7 тис. — юридичні особи. У порівнянні з 2024 роком продажі нових легковиків у приватному сегменті зросли на 28%, тоді як у корпоративному — зменшилися на 2%.

Найпопулярніші моделі серед приватних покупців у 2025 році:

Volkswagen ID. Unyx — 3 061 авто;

BYD Song Plus — 2 903 авто;

Toyota RAV-4 — 2 858 авто;

Hyundai Tucson — 2 042 авто;

Renault Duster — 1 602 авто.

Найбільший попит серед юридичних осіб мали:

Renault Duster — 3 769 авто;

Skoda Octavia — 1 147 авто;

Skoda Kodiaq — 827 авто;

Toyota Land Cruiser Prado — 821 авто;

Toyota RAV-4 — 756 авто.

Окрім цього, у 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024 році.