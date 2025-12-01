Карта боевых действий в Украине на 1 декабря 2025 года

Продолжается 1377-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 171 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4309 обстрелов, в том числе 93 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6062 дрона-камикадзе.

Авиационные удары наносились по районам населенных пунктов Тихое Днепропетровской области; Гуляйполе, Железнодорожное, Луговское, Косовцево, Веселянка, Лукьяновское, Григоровское Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес 8 авиационных ударов, сбросив 24 управляемых авиационных бомбы, совершил 178 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении вчера противник наступательных действий не производил.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровьего Яра.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск.

На Краматорском направлении за минувшие сутки наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах Александро-Шультино, Константиновки, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Покровск, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Балаган, Филиал и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Ровно, Новое Шахово, Гришино, Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Сосновка, Степное, Вишневое, Рыбное, Привольное, Вербовое, Егоровка и Согласие.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили девять вражеских попыток продвинуться вперед в Прилук, Варваровку, Гуляйполь и в районах Сладкого и Успеновки.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

