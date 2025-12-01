Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1377-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 171 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4309 обстрілів, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6062 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Тихе Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве, Веселянка, Лук’янівське, Григорівське Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіаційні бомби, здійснив 178 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора противник наступальних дій не проводив.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку за минулу добу наступальних дій ворога не зафіксовано.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дев’ять ворожих спроб просунутися вперед в напрямках Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районах Солодкого й Успенівки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 1 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько