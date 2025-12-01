Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,37

42,27

EUR

49,25

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 1 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

зброя, війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1377 добу повномасштабної війни становлять 1 173 920 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 173 920 (+1 060) осіб.
  • танків – 11 387 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 678 (+6) од.
  • артилерійських систем – 34 754 (+14) од.
  • РСЗВ – 1 552 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 430 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 090 (+239) од.
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 583 (+71) од.
  • спеціальна техніка – 4 010 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 1 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження  повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях. 

Фото 3 — Втрати ворога станом на 1 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько