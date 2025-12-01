Потери врага по состоянию на 1 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1377 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 173 920 человек.

Потери России в войне на 1 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 декабря потеряла:

личного состава – около 1173920 (+1060) человек.

танков – 11 387 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 23 678 (+6) ед.

артиллерийских систем – 34 754 (+14) ед.

РСЗО – 1 552 (+0) ед.

средства ПВО – 1253 (+0) ед.

самолетов – 430 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 090 (+239) ед.

крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 68 583 (+71) ед.

специальная техника – 4010 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 1 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.