Потери врага по состоянию на 1 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1377 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 173 920 человек.
Потери России в войне на 1 декабря 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 декабря потеряла:
- личного состава – около 1173920 (+1060) человек.
- танков – 11 387 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 23 678 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 34 754 (+14) ед.
- РСЗО – 1 552 (+0) ед.
- средства ПВО – 1253 (+0) ед.
- самолетов – 430 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 090 (+239) ед.
- крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 583 (+71) ед.
- специальная техника – 4010 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 1 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.
