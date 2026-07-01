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Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1589-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 256 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 81 авиационный удар, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9801 дрон-камикадзе и произвел 3083 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 47 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, пять артиллерийских средств, один состав, шесть пунктов управления БПЛА и еще один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. с противником, агрессор нанес трех авиаударов, сбросил пять авиабомб, совершил 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Малой Волчьей, Домашнего, Зарубинки, Шевьяковки и в районе Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов, Артельного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в районах населенных пунктов Колесниковка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки и Ковшаровки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Озерное, Боровая, Новоселовка, Дробышево, Диброва, Ямполь.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 27 раз, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Озерное, Рай-Александровка и в районе Резниковки, Калеников.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Малиновки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки, в районах населенных пунктов Иванополья, Константиновка, Ильиновка, Степановка, Софиевка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Гришино, Новониколаевка, Никаноровка, Новоалександровка, Шевченко, Удачное, Котлино и в сторону Сергеевки, Белицкого.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

На Александровском направлении наши защитники останавливали четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Поддубное, Терново, Калиновское.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 23 атаки в сторону населенных пунктов Косовцево, Доброполье, Горькое, Воздвижовка, Староукраинка, Цветково и Волшебное.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не производил.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года
Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько