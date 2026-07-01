Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

Продолжается 1589-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 256 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 81 авиационный удар, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9801 дрон-камикадзе и произвел 3083 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 47 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, пять артиллерийских средств, один состав, шесть пунктов управления БПЛА и еще один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. с противником, агрессор нанес трех авиаударов, сбросил пять авиабомб, совершил 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Малой Волчьей, Домашнего, Зарубинки, Шевьяковки и в районе Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов, Артельного.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в районах населенных пунктов Колесниковка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Озерное, Боровая, Новоселовка, Дробышево, Диброва, Ямполь.

На Славянском направлении противник штурмовал 27 раз, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Озерное, Рай-Александровка и в районе Резниковки, Калеников.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Малиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки, в районах населенных пунктов Иванополья, Константиновка, Ильиновка, Степановка, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Гришино, Новониколаевка, Никаноровка, Новоалександровка, Шевченко, Удачное, Котлино и в сторону Сергеевки, Белицкого.

На Александровском направлении наши защитники останавливали четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Поддубное, Терново, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 23 атаки в сторону населенных пунктов Косовцево, Доброполье, Горькое, Воздвижовка, Староукраинка, Цветково и Волшебное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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