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Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1589-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 256 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон-камікадзе та здійснив 3083 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, п’ять артилерійських засобів, один склад, шість пунктів управління БпЛА та ще один важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень з противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Малої Вовчої, Хатнього, Зарубинки, Шев’яківки та в районі Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів, Артільного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував, в районах населених пунктів Колісниківка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки й Ківшарівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Озерне, Борова, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Ямпіль.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Озерне, Рай-Олександрівка та в районі Різниківки, Калеників.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Малинівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки, в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка, Софіївка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Гришине, Новомиколаївка, Никанорівка, Новоолександрівка, Шевченко, Удачне, Котлине та в бік Сергіївки, Білицького.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли чотири ворожі атаки в районах населених пунктів Піддубне, Тернове, Калинівське.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 23 атаки у бік населених пунктів Косівцеве, Добропілля, Гірке, Воздвижівка, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року
Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько