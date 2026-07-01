Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026 року

Триває 1589-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 256 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон-камікадзе та здійснив 3083 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, п’ять артилерійських засобів, один склад, шість пунктів управління БпЛА та ще один важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень з противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Малої Вовчої, Хатнього, Зарубинки, Шев’яківки та в районі Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів, Артільного.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував, в районах населених пунктів Колісниківка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки й Ківшарівки.

На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Озерне, Борова, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Озерне, Рай-Олександрівка та в районі Різниківки, Калеників.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Малинівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки, в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Гришине, Новомиколаївка, Никанорівка, Новоолександрівка, Шевченко, Удачне, Котлине та в бік Сергіївки, Білицького.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли чотири ворожі атаки в районах населених пунктів Піддубне, Тернове, Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 23 атаки у бік населених пунктів Косівцеве, Добропілля, Гірке, Воздвижівка, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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