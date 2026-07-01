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Втрати ворога станом на 1 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ракети
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 210 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1589 добу повномасштабної війни становлять 1 404 760 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 404 760 (+1 210) осіб;
  • танків – 12 069 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 24 856 (+5) од;
  • артилерійських систем – 45 111 (+71) од;
  • РСЗВ – 1 903 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 459 (+4) од;
  • літаків – 436 (+0) од;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од;
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 782 (+5) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 383 067 (+1 891) од;
  • крилаті ракети – 4 797 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 114 499 (+395) од;
  • спеціальна техніка – 4 369 (+1) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 1 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 1 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько