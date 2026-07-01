Втрати ворога станом на 1 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 210 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1589 добу повномасштабної війни становлять 1 404 760 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 липня втратила:

особового складу – близько 1 404 760 (+1 210) осіб;

танків – 12 069 (+2) од;

бойових броньованих машин – 24 856 (+5) од;

артилерійських систем – 45 111 (+71) од;

РСЗВ – 1 903 (+2) од;

засоби ППО – 1 459 (+4) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 1 782 (+5) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 383 067 (+1 891) од;

крилаті ракети – 4 797 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 114 499 (+395) од;

спеціальна техніка – 4 369 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.