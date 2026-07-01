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Потери врага по состоянию на 1 июля 2026 – Генштаб ВСУ

ракеты
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1589 сутки полномасштабной войны составляют 1 404 760 человек.

Потери России в войне на 1 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 404 760 (+1 210) человек;
  • танков – 12 069 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 856 (+5) ед;
  • артиллерийских систем – 45 111 (+71) ед;
  • РСЗО – 1 903 (+2) ед;
  • средства ПВО – 1459 (+4) ед;
  • самолетов – 436 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземные робототехнические комплексы – 1782 (+5) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 383 067 (+1 891) ед;
  • крылатые ракеты – 4 797 (+0) ед;
  • корабли/катера – 33 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 114 499 (+395) ед;
  • специальная техника – 4369 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 1 июля 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 1 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено управляемую авиационную ракету Х-59 и 130 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 1 июля 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Информация о падении баллистической ракеты уточняется, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько