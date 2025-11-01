- Тип
Карта боевых действий в Украине на 1 ноября 2025 года
Продолжается 1347-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 ноября 2025 г.
Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 157 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 132 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4160 обстрелов, в том числе 108 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5404 дрона-камикадзе.
Авиаудары получили районы населенных пунктов Покровское, Великомихайловка Днепропетровской области; Железнодорожное, Сладкое, Зеленая Роща, Ровнополье, Яблоковое Запорожской области; Никольское Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство и три других важных объекта противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 26 управляемых авиабомб, совершил 171 обстрел, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили пять атак в районе Волчанска и в направлениях Волчанских Хуторов, Двуречанского и Колодезного.
На Купянском направлении вчера произошло 11 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Петропавловки, Песчаного и в сторону Новоплатоновки, Новоосинового.
На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Торского, Карповки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман.
На Славянском направлении наши воины остановили 11 атак противника в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну атаку оккупантов в районе Часового Яра.
На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецкая и в направлении Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверное, Новоукраинка.
На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 18 атак в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка, Вишневое, Зеленая Роща, Сосновка, Вороне, Степное, Красногорское и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили три вражеских атаки в районе Новониколаевки и в направлении Нового.
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения – противник пытался продвинуться в районах Новоандреевки и Каменского.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три вражеских штурма в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
