Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1347-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4160 обстрілів, зокрема 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5404 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Солодке, Зелений Гай, Рівнопілля, Яблукове Запорізької області; Микільське Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб та три інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 26 керованих авіабомб, здійснив 171 обстріл, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак в районі Вовчанська та у напрямках Вовчанських Хуторів, Дворічанського й Колодязного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Петропавлівки, Піщаного та в бік Новоплатонівки, Новоосинового.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили 11 атак противника у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів в районі Часового Яру.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в бік Гришиного.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 18 атак у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення — противник намагався просунутися у районах Новоандріївки та Кам’янського.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко