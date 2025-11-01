- Тип
Втрати ворога станом на 1 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 900 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1347 добу повномасштабної війни становлять 1 142 730 осіб.
Втрати Росії у війні на 1 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб;
- танків – 11 316 (+6) од.;
- бойових броньованих машин – 23 521 (+2) од.;
- артилерійських систем – 34 137 (+9) од.;
- РСЗВ – 1 534 (+1) од.;
- засоби ППО – 1 235 (+2) од.;
- літаків – 428 (+0) од.;
- гелікоптерів – 346 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349) од.;
- крилаті ракети – 3 917 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 169 (+58) од.;
- спеціальна техніка – 3 987 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 206 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
