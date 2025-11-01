Втрати ворога станом на 1 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 900 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1347 добу повномасштабної війни становлять 1 142 730 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 листопада втратила:

особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб;

танків – 11 316 (+6) од.;

бойових броньованих машин – 23 521 (+2) од.;

артилерійських систем – 34 137 (+9) од.;

РСЗВ – 1 534 (+1) од.;

засоби ППО – 1 235 (+2) од.;

літаків – 428 (+0) од.;

гелікоптерів – 346 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349) од.;

крилаті ракети – 3 917 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 66 169 (+58) од.;

спеціальна техніка – 3 987 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 206 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

