Потери врага по состоянию на 1 ноября 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 900 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1347 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 142 730 человек.

Потери России в войне на 1 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 ноября потеряла:

личного состава – около 1 142 730 (+900) человек;

танков – 11 316 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 23 521 (+2) ед;

артиллерийских систем – 34 137 (+9) ед;

РСЗО – 1 534 (+1) ед.;

средства ПВО – 1 235 (+2) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 704 (+349) ед;

крылатые ракеты – 3 917 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 66 169 (+58) ед;

специальная техника – 3987 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 1 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 206 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны;

зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

