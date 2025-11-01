- Тип
Потери врага по состоянию на 1 ноября 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 900 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1347 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 142 730 человек.
Потери России в войне на 1 ноября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 142 730 (+900) человек;
- танков – 11 316 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 23 521 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 34 137 (+9) ед;
- РСЗО – 1 534 (+1) ед.;
- средства ПВО – 1 235 (+2) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 704 (+349) ед;
- крылатые ракеты – 3 917 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 66 169 (+58) ед;
- специальная техника – 3987 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 1 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 206 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны;
- зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
