Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2026 года
Продолжается 1507-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 апреля 2026 г.
Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 163 боевых столкновения.
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 70 авиационных ударов, сбросив 210 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10340 дронов-камикадзе и осуществил 3580 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области – Александровка, Покровское; в Запорожье от авиаударов пострадали Воздвижовка, Цветково, Викторовка, Зеленая Диброва, Криновка, Самойловка, Барвиновка, Широкое, Любицкое, Балабино, а также Радостное в Херсонской области.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила семь районов сосредоточения живой силы и техники противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес четыре авиационных удара с применением шести КАБ, осуществил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Прилепки, Старицы и в сторону Охримовки.
На Купянском направлении, по уточненной информации, враг девять раз атаковал в районе Песчаного, Петропавловки, Новоосинового и в сторону Ковшаровки, Купянска.
На Лиманском направлении противник шесть раз атаковал, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Лимана, Дибровы, Новомихайловки, Твердохлебового.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли три попытки оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Ямполя и Озерного.
На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Никифоровки.
На Константиновском направлении враг совершил 28 атак в районах населенных пунктов Степановка, Плещеевка, Русин Яр, Иванополье и в сторону Ильиновки, Софиевки, Константиновки, Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Молодецкое, Мирное, Котлино, Новоподгородное, Муравка.
На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Согласие и в сторону Мирного, Андреевки-Клевцового.
На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Железнодорожного, Гуляйполя, Варваровки, Горького, Гуляйпольского, Староукраинки и Доброполья.
На Ореховском направлении враг штурмовых действий не производил.
На Приднепровском направлении противник совершил три атаки в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
