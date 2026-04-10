AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2026 года

война, ВСУ, дрон
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1507-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ,   за прошедшие сутки произошло 163 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 70 авиационных ударов, сбросив 210 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10340 дронов-камикадзе и осуществил 3580 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области – Александровка, Покровское; в Запорожье от авиаударов пострадали Воздвижовка, Цветково, Викторовка, Зеленая Диброва, Криновка, Самойловка, Барвиновка, Широкое, Любицкое, Балабино, а также Радостное в Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила семь районов сосредоточения живой силы и техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес четыре авиационных удара с применением шести КАБ, осуществил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Прилепки, Старицы и в сторону Охримовки.

На Купянском направлении, по уточненной информации, враг девять раз атаковал в районе Песчаного, Петропавловки, Новоосинового и в сторону Ковшаровки, Купянска.

На Лиманском направлении противник шесть раз атаковал, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Лимана, Дибровы, Новомихайловки, Твердохлебового.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли три попытки оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Ямполя и Озерного.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак в районах населенных пунктов Степановка, Плещеевка, Русин Яр, Иванополье и в сторону Ильиновки, Софиевки, Константиновки, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Молодецкое, Мирное, Котлино, Новоподгородное, Муравка.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Согласие и в сторону Мирного, Андреевки-Клевцового.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Железнодорожного, Гуляйполя, Варваровки, Горького, Гуляйпольского, Староукраинки и Доброполья.

На Ореховском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Приднепровском направлении противник совершил три атаки в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько