Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Готівковий курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2026 року

війна, ЗСУ, дрон
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1507-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 163 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару з застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 210 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10340 дронів-камікадзе та здійснив 3580 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Олександрівка, Покровське; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Цвіткове, Вікторівка, Зелена Діброва, Кринівка, Самійлівка, Барвінівка, Широке, Любицьке, Балабине, а також Радісне на Херсонщині.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила сім районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та в сторону Охрімівки.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, ворог дев’ять разів атакував у районі Піщаного, Петропавлівки, Новоосинового та в бік Ківшарівки, Куп’янська.

На Лиманському напрямку противник шість разів атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману, Діброви, Новомихайлівки, Твердохлібового.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Озерного.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак в районах населених пунктів Степанівка, Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке, Мирне, Котлине, Новопідгороднє, Муравка.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Злагода та у бік Мирного, Андріївки-Клевцового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три атаки в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько