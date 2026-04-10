Втрати ворога станом на 10 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1507 добу повномасштабної війни становлять 1 308 670 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 308 670 (+1 130) осіб;
- танків – 11 848 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 375 (+5) од;
- артилерійських систем – 39 734 (+45) од;
- РСЗВ – 1 724 (+0) од;
- засоби ППО – 1 341 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 771 (+2 232) од;
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 88 515 (+183) од;
- спеціальна техніка – 4 119 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
