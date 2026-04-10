Потери врага по состоянию на 10 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1507 сутки полномасштабной войны составляют 1 308 670 человек.

Потери России в войне на 10 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 апреля потеряла:

личного состава – около 1 308 670 (+1 130) человек;

танков – 11 848 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 24 375 (+5) ед;

артиллерийских систем – 39 734 (+45) ед;

РСЗО – 1 724 (+0) ед;

средства ПВО – 1 341 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 771 (+2 232) ед;

крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 88 515 (+183) ед;

специальная техника – 4 119 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 10 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 113 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

