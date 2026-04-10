Потери врага по состоянию на 10 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1507 сутки полномасштабной войны составляют 1 308 670 человек.
Потери России в войне на 10 апреля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 апреля потеряла:
- личного состава – около 1 308 670 (+1 130) человек;
- танков – 11 848 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 24 375 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 39 734 (+45) ед;
- РСЗО – 1 724 (+0) ед;
- средства ПВО – 1 341 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 350 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 771 (+2 232) ед;
- крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 88 515 (+183) ед;
- специальная техника – 4 119 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 10 апреля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 113 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
