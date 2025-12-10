Карта боевых действий в Украине на 10 декабря 2025 года

Продолжается 1385-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 177 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3775 обстрелов, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4525 дронов-камикадзе.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему, два пункта управления БПЛА и еще один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили одну атаку россиян. Противник нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиационную бомбу и произвел 141 обстрел, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Прилепки и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Мирное и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Звоновки, Переездного и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения в районе Часового Яра и в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Красный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное, Филиал и в сторону Новоподгородного и Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Ялта, Вороне, Вербовое, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка, Привольное и в сторону Даниловки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 14 атак россиян в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе, Белогорье и в направлениях Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил.

На Приднепровском направлении противник трижды безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

