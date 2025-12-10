Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1385-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 177 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3775 обстрілів, зокрема 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4525 дронів-камікадзе.  

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 141 обстріл, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника у районі Приліпки та в напрямку Ізбицького.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Богуславки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Мирне та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Званівки, Переїзного та Федорівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Часового Яру та у напрямку Бондарного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього й Новопавлівки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 17 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Вороне, Вербове, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка, Привільне та у бік Данилівки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 атак росіян в районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе, Білогір’я та в напрямках Варварівки й Добропілля.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку противник тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Світлана Манько