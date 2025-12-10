Втрати ворога станом на 10 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1386 добу повномасштабної війни становлять 1 183 620 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 грудня втратила:

особового складу – близько 1 183 620 (+1 010) осіб;

танків – 11 404 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 23 692 (+1) од.;

артилерійських систем – 34 969 (+25) од.;

РСЗВ – 1 563 (+0) од.;

засоби ППО – 1 253 (+0) од.;

літаків – 431 (+0) од.;

гелікоптерів – 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 066 (+177) од.;

крилаті ракети – 4 058 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 69 350 (+107) од.;

спеціальна техніка – 4 019 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

