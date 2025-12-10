- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 10 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1386 добу повномасштабної війни становлять 1 183 620 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 183 620 (+1 010) осіб;
- танків – 11 404 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 23 692 (+1) од.;
- артилерійських систем – 34 969 (+25) од.;
- РСЗВ – 1 563 (+0) од.;
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.;
- літаків – 431 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 066 (+177) од.;
- крилаті ракети – 4 058 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 350 (+107) од.;
- спеціальна техніка – 4 019 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 грудня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.