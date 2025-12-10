Потери врага по состоянию на 10 декабря 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1386 день полномасштабной войны составляют 1 183 620 человек.

Потери России в войне на 10 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 декабря потеряла:

личного состава – около 1183620 (+1010) человек;

танков – 11 404 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23 692 (+1) ед;

артиллерийских систем – 34 969 (+25) ед;

РСЗО – 1 563 (+0) ед;

средства ПВО – 1 253 (+0) ед;

самолетов – 431 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 066 (+177) ед;

крылатые ракеты – 4 058 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 69 350 (+107) ед;

специальная техника – 4019 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 10 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 50 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

