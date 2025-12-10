- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 10 декабря 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1386 день полномасштабной войны составляют 1 183 620 человек.
Потери России в войне на 10 декабря 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 декабря потеряла:
- личного состава – около 1183620 (+1010) человек;
- танков – 11 404 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23 692 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 34 969 (+25) ед;
- РСЗО – 1 563 (+0) ед;
- средства ПВО – 1 253 (+0) ед;
- самолетов – 431 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 066 (+177) ед;
- крылатые ракеты – 4 058 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 350 (+107) ед;
- специальная техника – 4019 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 10 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 50 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.