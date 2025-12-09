- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 9 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 930 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1385 сутки полномасштабной войны составляют 1 182 610 человек.
Потери России в войне на 9 декабря 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 декабря потеряла:
- личного состава – около 1 182 610 (930) человек;
- танков – 11 403 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23 691 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 34 944 (+27) ед;
- РСЗО – 1 563 (+1) ед.;
- средства ПВО – 1 253 (+0) ед;
- самолетов – 431 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 88 889 (+432) ед;
- крылатые ракеты – 4 058 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 243 (+61) ед;
- специальная техника – 4019 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 9 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.