Потери врага по состоянию на 9 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 930 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1385 сутки полномасштабной войны составляют 1 182 610 человек.

Потери России в войне на 9 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 декабря потеряла:

личного состава – около 1 182 610 (930) человек;

танков – 11 403 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 23 691 (+2) ед;

артиллерийских систем – 34 944 (+27) ед;

РСЗО – 1 563 (+1) ед.;

средства ПВО – 1 253 (+0) ед;

самолетов – 431 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 88 889 (+432) ед;

крылатые ракеты – 4 058 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 69 243 (+61) ед;

специальная техника – 4019 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 9 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

