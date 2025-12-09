Втрати ворога станом на 9 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 930 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1385 добу повномасштабної війни становлять 1 182 610 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 грудня втратила:

особового складу – близько 1 182 610 (+930) осіб;

танків – 11 403 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 23 691 (+2) од.;

артилерійських систем – 34 944 (+27) од.;

РСЗВ – 1 563 (+1) од.;

засоби ППО – 1 253 (+0) од.;

літаків – 431 (+0) од.;

гелікоптерів – 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432) од.;

крилаті ракети – 4 058 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 69 243 (+61) од.;

спеціальна техніка – 4 019 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

