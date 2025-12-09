- Тип
Втрати ворога станом на 9 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 930 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1385 добу повномасштабної війни становлять 1 182 610 осіб.
Втрати Росії у війні на 9 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 182 610 (+930) осіб;
- танків – 11 403 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 23 691 (+2) од.;
- артилерійських систем – 34 944 (+27) од.;
- РСЗВ – 1 563 (+1) од.;
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.;
- літаків – 431 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432) од.;
- крилаті ракети – 4 058 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 243 (+61) од.;
- спеціальна техніка – 4 019 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 грудня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
