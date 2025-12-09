Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,40

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року

війна, ЗСУ, техніка
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1385-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосував одну ракету й скинув 208 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 6254 дронів-камікадзе та здійснено 4128 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Курилівка Харківської області; Рай-Олександрівка, Краматорськ, Костянтинівка Донецької області; Тернувате, Косівцеве, Різдвянка, Залізничне, Запоріжжя, Вільнянськ Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи, два пункти управління БпЛА та чотири райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано одне бойове зіткнення. Противник завдав авіаційного удару, скинувши три керовані авіабомби та здійснив 151 обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве, Зарічне та у бік Лиману.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку відбулось 15 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 9 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько