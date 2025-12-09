Запланована подія 2

Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

война, ВСУ, техника
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1385-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 208 управляемых бомб. Кроме того, было привлечено для поражения 6254 дронов-камикадзе и совершено 4128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Куриловка Харьковской области; Рай-Александровка, Краматорск, Константиновка Донецкой области; Терноватое, Косовцево, Рождественское, Железнодорожное, Запорожье, Вольнянск Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийских системы, два пункта управления БПЛА и четыре района сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано одно боевое столкновение. Противник нанес авиационный удар, сбросив три управляемых авиабомба и произвел 151 обстрел, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Отрадного и Довгенького.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Нововодяне, Шандриголово, Колодец, Дробышево, Заречное и в сторону Лимана.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

На Славянском направлении противник семь раз атаковал позиции сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

На Краматорском направлении за прошлые сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

На Александровском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боев в районах населенных пунктов Солодкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение –оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

На Приднепровском направлении за минувшие сутки боеприкосновений не зафиксировано.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько