Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

Продолжается 1385-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 208 управляемых бомб. Кроме того, было привлечено для поражения 6254 дронов-камикадзе и совершено 4128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Куриловка Харьковской области; Рай-Александровка, Краматорск, Константиновка Донецкой области; Терноватое, Косовцево, Рождественское, Железнодорожное, Запорожье, Вольнянск Запорожской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийских системы, два пункта управления БПЛА и четыре района сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано одно боевое столкновение. Противник нанес авиационный удар, сбросив три управляемых авиабомба и произвел 151 обстрел, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Отрадного и Довгенького.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Нововодяне, Шандриголово, Колодец, Дробышево, Заречное и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник семь раз атаковал позиции сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки.

На Краматорском направлении за прошлые сутки враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боев в районах населенных пунктов Солодкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение –оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки боеприкосновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

