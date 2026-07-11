Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2026 года

Продолжается 1599-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 261 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 105 авиационных ударов, сбросив 291 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 7360 дронов-камикадзе и осуществил 2822 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 106 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток оккупанты нанесли двух авиаударов, сбросив пять управляемых авиабомб, совершили 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Казачья Лопань и в сторону населенных пунктов Нововасиловка, Белый Колодец, Избицкое, Зарубинка.

На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Лиманском направлении противник 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Дробышево, Редкодуб и в сторону населенных пунктов Красный Пруд, Боровая, Лиман, Озерное, Диброва, Ставки.

На Славянском направлении противник штурмовал 29 раз в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Николаевка и в районах Разниковки и Закотного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили шесть атак в районах населенного пункта Федоровка Вторая и в сторону Васютинского, Никоновровки, Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Новониколаевка, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Софиевка и в сторону населенных пунктов Свободное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Сергеевка.

В Александровском направлении враг дважды атаковал в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 18 атак в сторону населенных пунктов Елена Константиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Святопетровка, Косовцево, Воздвижовка, Гуляйпольское, Цветково, Верхняя Терса и в районе Доброполья.

В Ореховском направлении враг однажды штурмовал позиции наших защитников в сторону населенного пункта Щербаки.

В Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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