Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

Триває 1599-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 261 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав 105 авіаційних ударів, скинувши 291 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 7360 дронів-камікадзе та здійснив 2822 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 106 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби окупанти завдали двох авіаударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, здійснили 47 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Лиман, Козача Лопань та у бік населених пунктів Нововасилівка, Білий Колодязь, Ізбицьке, Зарубинка.

На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Дробишеве, Рідкодуб та у бік населених пунктів Червоний Став, Борова, Лиман, Озерне, Діброва, Ставки.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 29 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у районах населеного пункту Федорівка Друга та в бік Васютинського, Никонорівки, Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Софіївка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Матяшеве, Мирне, Новопавлівка, Шевченко, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 18 атак у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Косівцеве, Воздвижівка, Гуляйпільське, Цвіткове, Верхня Терса та у районі Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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