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Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

Триває 1599-й день повномасштабної війни в Україні.
Триває 1599-й день повномасштабної війни в Україні. / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1599-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося  261 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав 105 авіаційних ударів, скинувши 291 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 7360 дронів-камікадзе та здійснив 2822 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 106 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби окупанти завдали двох авіаударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, здійснили 47 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Лиман, Козача Лопань та у бік населених пунктів Нововасилівка, Білий Колодязь, Ізбицьке, Зарубинка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Дробишеве, Рідкодуб та у бік населених пунктів Червоний Став, Борова, Лиман, Озерне, Діброва, Ставки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 29 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у районах населеного пункту Федорівка Друга та в бік Васютинського, Никонорівки, Тихонівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Софіївка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Матяшеве, Мирне, Новопавлівка, Шевченко, Сергіївка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у районі Тернового.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 18 атак у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Косівцеве, Воздвижівка, Гуляйпільське, Цвіткове, Верхня Терса та у районі Добропілля.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Щербаки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко