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Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1568-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 234 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 103 авиационных ударов, сбросив 317 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9834 дрона-камикадзе и произвел 3146 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 43 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила две артиллерийские системы, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы и один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений, агрессор нанес двух авиаударов с применением пяти управляемых авиационных бомб и осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник одиннадцать раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Западное, Старица, Охримовка и Лиман.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года

На Купянском направлении наши защитники остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Шейковки, Петропавловки и Новоплатоновки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года

На Лиманском направлении враг четырнадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Боровая, Красный Пруд, Новоселовка, Дробышево, Озерное, Лиман и Диброва.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал тринадцать раз в районах Закотного, Резниковки и в сторону Кривой Луки и Рай-Александровки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года

На Константиновском направлении кафиры совершили шестнадцать атак вблизи населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Русин Яр, Константиновка, Плещеевка, Николайполья и Торецкое.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Золотой Колодец, Свободное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новопавловка, Новый Донбасс, Никаноровка, Новоолександр.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал однажды в районе Александрограда.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижовка, Рождественское море, Доброполье, Железнодорожное, Гуляйпольское, Горькое, Леноконстантиновка, Верхняя Терса и Волшебное.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники пресекли шесть попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное, Степногорск, Малая Токмачка и Плавни.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько