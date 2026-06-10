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Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026 года
Продолжается 1568-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 июня 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 234 боевых столкновения.
Вчера противник нанес 103 авиационных ударов, сбросив 317 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9834 дрона-камикадзе и произвел 3146 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 43 из реактивных систем залпового огня.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила две артиллерийские системы, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы и один важный объект противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений, агрессор нанес двух авиаударов с применением пяти управляемых авиационных бомб и осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник одиннадцать раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Западное, Старица, Охримовка и Лиман.
На Купянском направлении наши защитники остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Шейковки, Петропавловки и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг четырнадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Боровая, Красный Пруд, Новоселовка, Дробышево, Озерное, Лиман и Диброва.
На Славянском направлении противник штурмовал тринадцать раз в районах Закотного, Резниковки и в сторону Кривой Луки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.
На Константиновском направлении кафиры совершили шестнадцать атак вблизи населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Русин Яр, Константиновка, Плещеевка, Николайполья и Торецкое.
На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Золотой Колодец, Свободное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новопавловка, Новый Донбасс, Никаноровка, Новоолександр.
На Александровском направлении противник атаковал однажды в районе Александрограда.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижовка, Рождественское море, Доброполье, Железнодорожное, Гуляйпольское, Горькое, Леноконстантиновка, Верхняя Терса и Волшебное.
На Ореховском направлении наши защитники пресекли шесть попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное, Степногорск, Малая Токмачка и Плавни.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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