Потери врага по состоянию на 10 июня 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1568 сутки полномасштабной войны составляют 1 377 510 человек.

Потери России в войне на 10 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 июня потеряла:

личного состава – около 1 377 510 (+1 190) человек;

танков – 12 004 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 24 717 (+7) ед;

артиллерийских систем – 43 713 (+74) ед;

РСЗО – 1 857 (+6) ед;

средства ПВО – 1 414 (+3) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1619 (+5) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 340 531 (+2 204) ед;

крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 105 172 (+376) ед;

специальная техника – 4267 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 10 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 181 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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