Втрати ворога станом на 10 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1568 добу повномасштабної війни становлять 1 377 510 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 червня втратила:

особового складу – близько 1 377 510 (+1 190) осіб;

танків – 12 004 (+3) од;

бойових броньованих машин – 24 717 (+7) од;

артилерійських систем – 43 713 (+74) од;

РСЗВ – 1 857 (+6) од;

засоби ППО – 1 414 (+3) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 619 (+5) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 340 531 (+2 204) од;

крилаті ракети – 4 733 (+0) од;

кораблі/катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 105 172 (+376) од;

спеціальна техніка – 4 267 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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