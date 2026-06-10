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Втрати ворога станом на 10 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1568 добу повномасштабної війни становлять 1 377 510 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 червня втратила:

  • особового складу – близько 1 377 510 (+1 190) осіб;
  • танків – 12 004 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 24 717 (+7) од;
  • артилерійських систем – 43 713 (+74) од;
  • РСЗВ – 1 857 (+6) од;
  • засоби ППО – 1 414 (+3) од;
  • літаків – 436 (+0) од;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 619 (+5) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня  – 340 531 (+2 204) од;
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од;
  • кораблі/катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 105 172 (+376) од;
  • спеціальна техніка – 4 267 (+4) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 10 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •      збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 10 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько