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Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1568-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 234 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9834 дрони-камікадзе та здійснив 3146 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 — із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила дві артилерійські системи, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили та один інший важливий об'єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень, агресор завдав двох авіаударів із застосуванням п'яти керованих авіаційних бомб та здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Западне, Стариця, Охрімівка та Лиман.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили три спроби ворога просунутися вперед у районах Шийківки, Петропавлівки та в бік Новоплатонівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог чотирнадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Борова, Червоний Став, Новоселівка, Дробишеве, Озерне, Лиман та Діброва.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував тринадцять разів у районах Закітного, Різниківки та у бік Кривої Луки й Рай-Олександрівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили шістнадцять атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Костянтинівка, Плещіївка, Миколайпілля та Торецьке.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Золотий Колодязь, Вільне, Білицьке, Родинське, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новопавлівка, Новий Донбас, Никанорівка, Новоолександрівка та Покровськ.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз у районі Олександрограда.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Рибне, Воздвижівка, Різдвянка, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Гірке, Оленокостянтинівка, Верхня Терса та Чарівне.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Степногірськ, Мала Токмачка та Плавні.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько