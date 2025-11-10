Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Карта боевых действий в Украине на 10 ноября 2025 года

ссу, война, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1356-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 10 ноября 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 265 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 35 авиационных ударов, применил пять ракет, сбросил 104 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 3469 обстрелов, в том числе 91 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2452 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское, Радостное Днепропетровской области; Ровнополье, Новое Запорожье, Доброполье, Лукьяновское, Степногорск Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и три других важных целей противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили четыре атаки россиян. Противник нанес пять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 159 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 26 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлениях населенных пунктов Красный Став, Ставки, Коровой Яр, Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло 13 боеприкосновений.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 97 атак агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Уют, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Мирноград, Зеленое, Даченское, Лисовка, Новониколаевка, Покровск, Котлино, Дачное, Молочное Шахматного, Софиевки, Ровно и Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 27 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленая Роща, Александроград, Новоселовка, Январь, Орестополь, Степное, Рыбное, Согласие, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Веселое, Сладкое, Согласие и в направлениях Яблочного и Ровнополья.

На Ореховском направлении произошло восемь боевых столкновений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного и в сторону Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну атаку захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько